Kaum sind die Poller vor dem Schonacher Rathaus weg, schon parkt das erste Auto dort. Ein Ärgernis. Aber zum Hintergrund: Ratsmitglied Bernd Kaltenbach (CDU) hatte in der jüngsten Gemeinderatssitzung empfohlen, die Poller am oberen und unteren Zugang zum Schonacher Rathaus zu entfernen. Grund hierfür: Die Abbruch-Arbeiten an der ehemaligen Strohhutfabrik Sauter. „Durch die Absperrungen und Container wird es dort sehr eng, so könnten wir wenigstens etwas Ausweichfläche schaffen“, so seine Argumentation. Ortsbaumeister Ansgar Paul erklärte, dass am oberen Zugang die Poller fest verankert seien, am unteren Zugang zur Treppe allerdings könnte man diese entfernen.

Bürgermeister Jörg Frey sagte zu, dass man das ausprobieren werde. „Aber ich sehe dort schon Autos parken“, orakelte er und warnte, dass in diesem Fall die Poller sofort wieder angebracht werden würden. Es dauerte nicht lange, bis genau das von Frey vorhergesehene Szenario eintraf. „Die Stahlpoller wurden am Tag nach der Ratssitzung am unteren Eingang zum Rathaus wie gewünscht entfernt und am Nachmittag hat schon der Erste mit seinem Wagen auf der frei gewordenen und zum Ausweichen gedachten Fläche geparkt“, erzählt der Ortsbaumeister im Gespräch mit unserer Redaktion.

Ein anderer Autofahrer hingegen habe die frei gewordene Fläche einfach als Umleitung genutzt und sei über den Rathausvorplatz Richtung Parkplatz/Sporthalle gefahren. Dabei sei der Vorplatz eigentlich ein Fußgängerweg und keineswegs als Fahrbahn für ein Fahrzeug gedacht.

Sicherheit der Fußgänger geht vor

„Nun haben wir uns nach einer Besprechung mit einer Warnbake beholfen und wieder drei Poller vor dem Rathaus installiert. Falls das nichts nutzen sollte, müssen wir auch die restlichen Poller wieder anbringen, denn wir müssen die Sicherheit der Fußgänger im Auge behalten, und hier handelt es sich nun mal um eine Fläche für Passanten und nicht um eine Fahrbahn für Ausweichmanöver“, betonte Ortsbaumeister Ansgar Paul.