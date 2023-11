Erstmals nach 2019 konnte die Vorsitzende des Musikvereins Kurkapelle Schonach, Nicole Schneider, ihrer Freude an einem Jahreskonzert Ausdruck verleihen. Nicht leicht sei das gewesen, nachdem Dirigent Markus Kammerer seit Jahresbeginn krankheitshalber ausgefallen sei und man nach einer Interimslösung suchen musste.

Diese Lösung habe der Verein in Matthias Hoppmann gefunden, der gemeinsam mit mehreren vereinseigenen Dirigenten und einer Dirigentin der Kurkapelle wieder Schwung verliehen und mit den Musikern ein etwas kürzeres Jahreskonzert unter anderem bei einem Probenwochenende eingeübt hatte.

Witterungsbedingt war der Saal im Schonacher Haus des Gastes nicht gänzlich gefüllt. Bei zahlreichen Proben war ein bunt gemischtes Konzertprogramm entstanden, das der Dirigent Matthias Hoppmann und die Vize-Dirigentin Saskia Weber zusammengestellt hatten. Nach dem erfolgreichen Kirchenkonzert zum 180-jährigen Bestehen des Musikvereins im Jahr 2019 freuten sich die Musiker wieder, ihrem Publikum einen großartigen Konzertabend im Haus des Gastes bieten zu können.

Das Auditorium durfte sich dabei auf ein kleines, aber feines Konzert unter dem Motto: „Evergreens – Ikonen und Musiklegenden“ freuen. Die Melodien bekannter Lieder großer Künstler in modernen Arrangements für Blasmusik boten für jeden Geschmack etwas. Nach einem neuen Imagefilm der und über die Kapelle begann dann schon der von Claudia Kienzler und Lukas Duffner trefflich moderierte Melodienreigen mit dem Medley „Forever ABBA Gold“, das so bekannte Titel und unvergängliche Hits wie „Dancing queen“, „Fernando“, „The Winner takes it all“ und als grandioses Finale „Money, money, money“ enthielt.

Nicht weniger begeisternd war das Medley „Queen Greatest Hits“, bei dem sich die Musiker sogar an den Riesenhit „Bohemian Rhapsody“ wagten, gefolgt von „Another one bites the dust“ und den bekannten Titeln „We will rock you“ und „We are the champions“.

Im zweiten Teil kam ein Titel zum Tragen, bei dem die Kapelle den vollen Text mitsingen konnte – der besteht eigentlich aus nur einem Wort: ­„Tequila“. Fast schon zum Mitsingen lud der berühmte Udo-Jürgens-Titel „Griechischer Wein“ ein. Und das Ende sollte eigentlich markiert werden durch „Rosamunde“, allerdings kam die Kapelle um eine Zugabe nicht herum.

Begeisterter Applaus ertönte auch am Ende minutenlang im Saal, bevor die Konzertbesucher traditionell zu einem Umtrunk im Foyer dss Haus des Gastes eingeladen waren, um den Abend gemeinsam mit den Musikern ausklingen zu lassen.