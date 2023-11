Die langjährige Rektorin der Dom-Clemente-Schule, Sabine Emde, wurde vor einem guten Jahr in den Ruhestand verabschiedet. Nun wurde mit der 47-jährigen Alexandra Wernet eine neue Schulleitung gefunden. Sie bringt aus ihrer bisherigen Tätigkeit an verschiedenen Schulen reichlich Erfahrungen mit, dank derer sie sich gut vorbereitet sieht.

Aufgewachsen ist sie in Ringsheim, einer Gemeinde in der Nähe von Rust. Nach dem Abitur am Gymnasium in Ettenheim studierte sie von 1996 bis 2000 in Freiburg auf Lehramt für Grund- und Hauptschule. Die Berufswahl fiel ihr leicht, sei doch die Zusammenarbeit mit Kindern und Jugendlichen „der schönste Beruf der Welt“. Ihr Ziel sei es, den Schützlingen „ganz viele Möglichkeiten aufzuzeigen, wie funktionierendes Leben gelingen kann“.

Wie sich das in der Realität anfühlt und umsetzbar ist, hat sie an verschiedenen Schulen prüfen können. So wechselte sie nach einer einjährigen Lehrertätigkeit an einer Rottweiler Schule im Jahr 2003 an eine Brennpunkt-Schule in Offenburg. Weitere berufliche Stationen waren die Fritz-Boehle-Grund- und Werkrealschule in Emmendingen (2010 bis 2018) und das Schulzentrum Oberes Elztal in Elzach (2018 bis 2023).

Mit der Möglichkeit, eine Schulleitung zu übernehmen, habe sie sich für die Dom-Clemente-Schule interessiert. Dort habe sie zuerst als Lehrerin seit Beginn des laufenden Schuljahres mitgearbeitet, das Team und die Arbeit kennengelernt. Und schließlich, nachdem alle bürokratischen Entscheidungswege abgeschlossen waren, ist sie nun seit Mitte November als Rektorin im Einsatz.

Wernet schwebt eine Schul-App vor, die die Kommunikation mit den Eltern erleichtern würde. Den Schülern möchte sie auch einen sozialen Umgang mit Sozialen Medien näher bringen. Für Lehrer sei es wichtig, „in diese Lebenswelt der Jugendlichen einzutauchen“, um Verhaltensweisen besser zu verstehen und adäquat reagieren zu können. Unter dem Oberbegriff „Leben lernen“ möchte Alexandra Wernet den Schülern unter anderem Umgangsformen vermitteln, die beruflich und privat hilfreich seien.

Während der Durststrecke zwischen der Verabschiedung der früheren Rektorin Sabine Emde im Juli vergangenen Jahres und der Ankunft von Alexandra Wernet als neuer Schulleiterin kam Konrektorin Tanja Grieshaber besondere Bedeutung zu, musste sie doch übergangsweise die Leitung übernehmen. Sie habe „unglaublich viel Unterstützung“ von ihren Kollegen erhalten. Laut Grieshaber unterrichten 23 Lehrer an der Dom-Clemente-Schule, überwiegend Frauen. Es gebe nur einen Mann. Es seien aktuell 243 Schüler, davon 144 an der Grundschule, die anderen 99 an der Werkrealschule. Die Schülerzahlen steigen momentan.