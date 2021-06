von Hans-Jürgen Kommert

Zwei Konfirmationen erlebte die Kirchengemeinde Schonach dieses Jahr als Teil der Trinitatisgemeinde – gleich neun Konfirmanden traten hier erstmals an den Tisch des Herrn. Und da noch immer die Corona-Hygienebedingungen zählen, die Lockerungen der Corona-Beschränkungen jedoch nun mehr Besucher in Gottesdiensten gestatten, hatte Pfarrer Markus Ockert für die insgesamt drei Konfirmationen die größte der Kirchen der Trinitatisgemeinde gewählt, die Heilig-Geist-Kirche in Schönwald.

Fünf in der zweiten Etappe

Dort erneuerten nun am Sonntag Elisabeth Kluitmann, Phinneus Kupke, Dariana Oros, Madeleine Pfeiffer und Alexander Rohde das Taufversprechen, das vor etwa 14 Jahren von ihren Eltern und Paten gegeben wurde. Sie sagten Ja zu Gott und der Kirche.

Erneut verzichtete der Pfarrer darauf, eine Predigt nach dem eigentlichen Predigttext zu geben. Vielmehr legte er erneut treffend und kurz die Konfirmationssprüche aus, jedoch so, dass tatsächlich eine Predigt daraus wurde.

Dabei begann er mit dem Spruch von Phinneus Kupke aus Johannes 11,28 („Der Meister ist da und ruft dich“). Das Wort sei ihm bisher nie aufgefallen, gestand der Prediger. Dennoch stelle er fest, Gott sei um uns. „Spüren Sie das?“, wandte er sich an die Gemeinde. Es sei wie ein Tag wie der aktuelle, mit Wärme und Sonne, alles lache einen an. Da passe doch hervorragend der Spruch von Dariana Oros aus Psalm 139,3: „Ich gehe oder liege, so bist du um mich und siehst alle meine Wege.“ Er umgebe den Menschen und sei der Meister. Dem angepasst sei der Spruch von Elisabeth Kluitmann, ebenfalls aus dem Johannesevangelium, aus 8, 12: „Ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, der wird nicht wandeln in der Finsternis, sondern wird das Licht des Lebens haben.“ Das Licht sei der Herr – doch dieser zieht weiter. Und wer ihm nicht nachfolgt, wird irgendwann in der Dunkelheit stehen. Aus dem 1. Brief des Johannes, 3,18, stammt das Wort von Alexander Rohde. „Lasst uns nicht lieben mit Worten noch mit der Zunge, sondern mit der Tat und mit der Wahrheit.“ Worte seien sicher nicht unwichtig, doch Tat und Wahrheit seien wichtiger, um nicht den Kontakt zum Herrn zu verlieren. Das Schlusswort biete damit der Spruch von Madeleine Pfeiffer aus 1. Johannes 4,18: „Furcht ist nicht in der Liebe sondern die vollkommene Liebe treibt die Furcht aus.“ Dazu ging Ockert auf das Attentat auf deutsche Soldaten und die tödliche Messerattacke in Würzburg ein. Gottes Vergebung mache uns bereit, die Furcht auszutreiben, denn Gott sei die Liebe.

Irmgard Schneider indes lud die Konfirmanden im Namen des Kirchengemeinderats ein, sich in der Gemeinde einzubringen und auch die Gottesdienste zu besuchen. Brüder und Schwestern in Jesus würde man überall finden, so weit man auch wegginge. „Und selbst wenn euer Lebensweg euch weit fortführt, in eurer Heimatgemeinde habt ihr stets eine geistliche Heimat“, betonte sie.

Musikalisch umrahmte Gabriele König an der Orgel die letzte Konfirmation des Jahres, dazu verlieh eine kleine Abordnung der Gruppe Kairos aus der katholischen Gemeinde den Konfirmationsgottesdienst, was diesem eine festliche Note gab.