Dass sich Alkohol und Motorradfahren nicht vertragen, musste jüngst ein 64-Jähriger schmerzlich lernen. Der Mann ist laut Polizei unter Alkoholeinfluss mit seinem Motorrad gestürzt und bewusstlos auf der Gegenfahrbahn liegen geblieben.

Leitplanke touchiert und gestürzt

Er war auf der Kreisstraße von Schonach in Richtung Schönwald unterwegs, als er zuerst in einer Linkskurve auf den rechten Seitenstreifen geriet. Obwohl er laut Zeugen dort mit nur mäßiger Geschwindigkeit unterwegs war, touchierte er zunächst die Leitplanke und kam danach wieder auf die Fahrbahn zurück.

In der Folge kam es zu dem Sturz, bei dem sich der Fahrer so schwere Verletzungen zugezogen hatte, dass er ins Schwarzwald-Baar-Klinikum geflogen werden musste. Weil er deutlich nach Alkohol roch, wurde eine Blutentnahme veranlasst. An dem Motorrad entstand Sachschaden in Höhe von 1000 Euro.

Straße kurzzeitig voll gesperrt

Für die Landung des Rettungshubschraubers und den Abtransport des Verletzten musste die Kreisstraße kurzzeitig voll gesperrt werden. Der Vorfall ereignete sich bereits am Mittwoch, wie die Polizei abschließend mitteilt.