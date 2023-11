Über aktuelle Entwicklungen und geplante Projekte in der Gemeinde wurden Schonachs Bürger seitens der Verwaltung am Dienstagabend bei der sehr gut besuchten Einwohnerversammlung im Haus des Gastes informiert. Unter anderem ging es an dem Abend um eine Freiflächen-Photovoltaik-Anlage, die im Außenbereich auf einer Fläche von rund sechs Hektar Grünland, also auf rund 60.000 Quadratmetern, entstehen könnte.

Hierzu waren die Besucher unterschiedlicher Meinung. Schonachs Bürgermeister Jörg Frey wies darauf hin, dass die Umstellung auf Wärmepumpen und Elektromobilität mehr Strombedarf mit sich bringe, wegen der Abschaltung von Kraftwerken aber mehr regenerative Energie nötig sei. Windräder auf Gemeindegebiet seien teilweise 20 Jahre alt und würden wohl nicht ersetzt, weitere Windräder seien unwahrscheinlich. Der Gemeinderat sehe Freiflächen-PV-Anlagen positiv und habe sich aufgrund konkreter Anträge entschieden, die gesamte Gemarkung auf geeignete Flächen zu untersuchen.

Laut Stefan Läufer und Hans Welsner vom beauftragten Büro „fsp-Stadtplanung“ sei für die Förderfähigkeit eine Acker- oder Grünlandnutzung nötig und außerdem eine Mindestgröße von einem Hektar. Wirtschaftlich seien aber erst drei bis fünf Hektar. Angedacht war ein Pufferbereich um Anlagen von 100 oder 200 Metern. Dann würden aber schon kleinste Anlagen eine maximale Zerstückelung der Landschaft bedeuten. Deshalb solle der Puffer im Außenbereich entfallen. Das decke sich mit der Privilegierung von Landwirten, die in unmittelbarer Hofnähe ohne Bebauungsplan bis zu 2,5 Hektar Fläche belegen können.

Das sei aber kein Freifahrtschein, so ein Hinweis des Bürgermeisters, da weiter eine Baugenehmigung nötig sei. Ohne Privilegierung benötigten größere Anlagen einen Bebauungsplan und die Änderung des Flächennutzungsplans, sodass man die Ansiedlung steuern könne. Der diskutierte Antrag stammt von Familie Hettich vom Ramselhof. Thomas Hettich nannte als Grund die aufwendige Bewirtschaftung einer minderwertigen Fläche. Auch müsse man aus der Komfortzone raus, etwas tun anstatt nur zu reden.

Als sehr bedenklich bezeichnete der Bürger Dirk Jeschull Anlagen im Schwarzwald. Es gebe anderswo sicher bessere Flächen. Auch wolle er nicht in etwas investieren, das 20 bis 30 Jahre brauche bis es sich rechne. Sehr kritisch sah auch Helmut Kienzler das Projekt, da es weitere Anträge und Neid zwischen Antragstellern geben werde. Gewinne auswärtiger Investoren brächten der Gemeinde nichts.

Laut Frey erhält die Kommune aber zwei Cent je erzeugter Kilowattstunde. Pro Jahr und Hektar könnten eine Million Kilowattstunden erzeugt werden. Die Investitionskosten lägen bei 4,5 bis 5,5 Millionen Euro. Über die geforderte Belegung von Dächern müssten Privatleute entscheiden. Obwohl selbst Betreiber einer PV-Anlage, sah Sven Palmer das Projekt aufgrund der Größe kritisch, da das Landschaftsbild deutlich stärker eingeschränkt werde als durch Windkraft. Antragsteller Hettich erwiderte darauf, dass aber schon Klimawandel und das Verschwinden des Waldes eine Veränderung im Landschaftsbild brächten.

Für das Projekt plädierte Jürgen Hörmann. Man müsse gewisse Einschränkungen hinnehmen, meinte Günter Hummel, der für den Betrieb der Anlage durch die Gemeinde plädierte. Was laut Frey wohl nicht möglich sei, sehr wohl aber über eine Bürgergenossenschaft erfolgen könne. Bernhard Schneider wies darauf hin, dass ein Großteil der Flächen im Außenbereich Biotope sind. Deren Bewilligung ohne Wissen der Eigentümer sei eine Nutzungsenteignung. Dem widersprach Frey, da man dafür auf Antrag Fördergelder erhalte.

Er finde PV-Anlagen deutlich besser als die Abhängigkeit von Erdöl-Lieferanten, erklärte Stefan Läufer. Zudem sei die Lösung umkehrbar und Ökologen bescheinigten den Flächen mehr Biodiversität als zuvor. Frey betonte den Konflikt zwischen Stromerzeugung und Veränderung des Landschaftsbilds und erklärte, dass der Gemeinderat weiter beraten werde.