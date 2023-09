Das Naturschwimmbad schließt am Sonntag, 10. September, wie gewohnt zum Sommerferien- und Saisonende seine Pforten. In den vergangenen drei Monaten konnte das Schonacher Bad insgesamt 65 Öffnungstage verzeichnen, in denen zahlreiche einheimische und auswärtige Besucher die Vorzüge des einzigartigen Schwimmbads genießen konnten.

„Die diesjährige Saison war geprägt von wochenweisem strahlendem Sonnenschein und heißen Temperaturen, die das Naturschwimmbad zu einem beliebten Ausflugsziel für Familien, Freunde und Erholungssuchende gemacht haben“, resümiert die Gemeindeverwaltung Schonach in einer Pressemitteilung. „Insbesondere der kostenlose Eintritt wurde von den Gästen sehr geschätzt und trug dazu bei, dass viele Besucher den Weg nach Schonach fanden“, heißt es darin weiter.

„Wir freuen uns bereits auf die kommende Saison und sind zuversichtlich, dass wir im nächsten Jahr erneut unvergessliche Momente der Erfrischung und Entspannung bieten können“, wird Jörg Frey, der Bürgermeister von Schonach, in der Mitteilung zitiert. Die Gemeinde Schonach lädt dazu ein, am Sonntag von 12 bis 20 Uhr noch einmal ins Naturschwimmbad zu kommen und den letzten Tag der Saison im kühlen Nass zu verbringen, bevor sich die Türen des Bads bis zum Frühjahr schließen.