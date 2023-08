„Landschaftspflege mit Messer und Gabel“ – unter diesem Motto werben die Naturparks in Baden-Württemberg für eine besondere Geschichte, den „Brunch auf dem Bauernhof“, der seit mehr als 15 Jahren im August stattfindet. Auch der Naturpark Südschwarzwald ist bereits seit Jahren dabei. Der Brunch auf dem Bauernhof ist eine Veranstaltung des Naturparks in Zusammenarbeit mit dem Landfrauenverband Südbaden, dem Badischen Landwirtschaftlichen Hauptverband und der Landesarbeitsgemeinschaft „Urlaub auf dem Bauernhof“.

In der Raumschaft Triberg waren es einst drei Höfe, die den Brunch anboten, heuer ist es nur mehr einer – der Hummelhof. Als Veranstaltungsort dient der liebevoll umgebaute Kuhstall. Früher fand der Brunch dort „im Denn“ statt, also der Tenne. Dort hatte die Familie die Gäste bewirtet – mit entsprechend viel Aufwand. Im einstigen Kuhstall, in dem noch viele liebevoll einbezogene Details auf den ursprünglichen Zweck des großen Raumes hindeuten, sei Platz für 42 Personen, erklärten Manuela und Günter Hummel. Der Hummelhof im „Holz“ hoch oben über dem Skidorf Schonach auf rund 1000 Metern Höhe ist einer der wenigen teilnehmenden Höfe, die ausschließlich im Nebenerwerb betrieben werden.

Da fast alle Anbieter diverse hofeigene Spezialitäten auf der Speisekarte haben, sind Anfragen zumeist sehr gezielt. Bei den Hummels waren natürlich alle Gäste, die teilweise sehr lange Anfahrten in Kauf nahmen, ganz speziell auf die „Landpute“ erpicht – die allerdings kam erst zu Mittag auf den Tisch. Doch schon das Frühstück ließ keine Wünsche offen. Was der Hof nicht selbst erzeugen kann, kam von befreundeten Landwirten aus der Umgebung oder war zumindest regional dazu erworben. Sowohl Frühstück als auch Mittagessen kamen dann ganz offensichtlich sehr gut an, denn nicht eine kritische Stimme war zu vernehmen. Die Hummels sind mittlerweile routinierte Gastgeber, bei ihnen kann man auch das Jahr über zum Brunch oder zum Landfrühstück einkehren.

Zwischen Frühstück und Mittagessen musste einiges gerichtet werden. Frühstück abräumen, Salate richten und aufbauen, das braucht Zeit. Die nutzte der Hausherr, um den interessierten Gästen trotz eher herbstlichen Wetters mit teils kräftigen Güssen den Hof zu präsentieren, mitsamt dem schmucken Bauerngarten der Hausherrin.

Warum aber ausgerechnet Pute? „Wir essen selbst gerne Pute und konnten dem im Handel angebotenen Putenfleisch nichts abgewinnen, weil es einfach wegen der vielen Antibiotika in Verruf geraten ist“, verriet Hummel den Besuchern. Er zeigte ihnen, dass diese einstigen Nischenprodukte inzwischen immer mehr Freunde besitzen. „Wir können unsere Puten nicht zum Discounterpreis hergeben, wir stecken deutlich mehr hinein als die Massen-Zuchtbetriebe“, zeigte er Unterschiede auf. Dass er dennoch Fleisch verkaufe, liege einfach am guten Geschmack der Pute vom Hummelhof.