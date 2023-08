Positive Bilanz für Schonachs Blumenwiesen: Seit Herbst 2019 ist Schonach aktives Mitglied des Netzwerks „Blühende Gemeinden“ im Naturpark Südschwarzwald. Schon länger nimmt die Gemeinde außerdem an der Kampagne „Blühender Naturpark“ teil, wie die Gemeinde jetzt mitteilt.

In einer neuen Phase gehe es zusätzlich zur Unterhaltung insektenfreundlicher, artenreicher Grünflächen um Vernetzung und Erfahrungsaustausch mit anderen Gemeinden. In diesem Zusammenhang wurde nun im dritten Jahr in Folge eine externe Bewertung der 2019 eingesäten Fläche im Kurpark vorgenommen. Ende Juli wurde das erfreuliche Ergebnis mitgeteilt, dass Schonach sehr gut abschneidet.

Deutlich mehr Blütenpflanzen

Seit 2021 ist die Zahl der festgestellten Arten von Blütenpflanzen (Kräutern) von 48 auf 58 angestiegen, von denen wiederum 29 für Wildbienen relevant sind (2021: 26). Beide Werte sind auch im Vergleich der 25 untersuchten Gemeinden in ganz Baden-Württemberg sehr positiv und ein Beleg für die fachgerechte Pflege der Fläche.

Im Bericht steht weiter: Im Vergleich zum letzten Jahr habe sich die Fläche in Schonach kaum verändert. Nach wie vor gebe es ein hohes Blütenangebot. Offene Bodenstellen seien aber immer noch ausreichend vorhanden, und zusammen mit dem hohen Gesteinsanteil im Boden bieten sie bodennistenden Insekten ausreichend Lebensmöglichkeiten.

Zu den am häufigsten vorkommenden Arten auf der Fläche zählen unter anderem Schafgarbe (Achillea millefolium), Wiesen-Pippau (Crepis biennis) und Moschusmalve (Malva moschata), wodurch ein gutes Nahrungsangebot für Wildbienen vorhanden ist. Positiv anzumerken sei auch die Insektennisthilfe, welche neben der Fläche aufgestellt ist. Alles in allem ist die Fläche in einem konstant sehr guten Zustand.“

Der im Vergleich zu den Vorjahren höhere Anteil an Gräsern ist sicherlich aufmerksamen Besuchern des Kurparks bereits aufgefallen. Dabei sind es insbesondere die Kräuter, die das erwünschte Angebot an Blüten mit Pollen und Nektar für Insekten liefern. Rein optisch haben die Flächen im vergangenen Jahr jedenfalls mehr „hergemacht“.

Jedes Jahr etwas anders

Was aber ist die Erklärung für diese Veränderung in den beiden Flächen? Allgemein ist es so, dass naturnahe, artenreiche Grünflächen in jedem Jahr anders aussehen. Durch das recht nasse, kalte Frühjahr wuchsen die Gräser im Gegensatz zu den Kräutern viel stärker – auch im Schonacher Kurpark.

Dies sei aber nicht dramatisch, sondern Teil einer ganz natürlichen Dynamik, heißt es in der Mitteilung der Gemeinde. Auch viele naturnahe Wiesen in der freien Landschaft erscheinen in diesem Jahr weniger bunt, obwohl die Vielfalt nicht geringer war.

Das jüngst durchgeführte Monitoring habe jedenfalls den hohen ökologischen Wert der Flächen im Schonacher Kurpark bestätigt. Die Chancen stehen gut, dass sich hier bei einer Fortführung der guten Bewirtschaftung eine blüten- und artenreiche Wiese entwickeln wird.