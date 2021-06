Im mittleren und südlichen Schwarzwald stehen künftig 29 Gemeinden wegen des krebserregenden Gases Radon unter besonderer Beobachtung. Schonach ist hierbei die einzige Gemeinde im Schwarzwald-Baar-Kreis, die jetzt als Radon-Vorsorgegebiet klassifiziert ist.

Anreicherung in Gebäuden möglich

Laut Bundesamt für Strahlenschutz (BfS) kann sich das überall natürlich vorkommende radioaktive Radon in Innenräumen von Häusern anreichern und Lungenkrebs verursachen. Die Bundesländer weisen besonders betroffene Gegenden als Radon-Vorsorgegebiete aus, so die Behörde auf ihrer Internetseite.

Schonach Radioaktives Gas aus dem Boden – Schonach will vom Land jetzt Daten sehen

Besondere Anforderungen an Schutz vor Radon

In den Vorsorgegebieten sei in deutlich mehr Gebäuden als im bundesweiten Durchschnitt eine hohe Radon-Konzentration zu erwarten. „Deshalb gelten durch gesetzliche Regelungen dort besondere Anforderungen an den Schutz vor Radon für Neubauten und am Arbeitsplatz.“