Alles war in bester Ordnung. Zwei bis drei Mal in der Woche waren die Schumanns im Netto in Schonach und erhielten dort bereitwillig Salat, Obst, Gemüse und Backwaren, die sonst im Müll gelandet wären. Für ihre Tiere hingegen, einige Gänse, ein Pony, ein Esel und ein Maultier, war das willkommenes Futter.

Die Netto-Mitarbeiter seien sehr nett und außerdem froh gewesen, dass diese Lebensmittel doch noch sinnvoll genutzt werden konnten, meint das Ehepaar Schumann im Gespräch mit unserer Redaktion.

Aber dann kam die Kehrtwende. Vor zwei Monaten habe die Chefin des örtlichen Netto-Marktes informiert, dass es im Konzern neue Leute gibt, die das nicht mehr wollten. Also keine Lebensmittelspenden mehr, stattdessen landen sie im Müll, regt sich Volkmar Schumann auf.

„Das ist ein Verbrechen.“ Und es sei „bekloppt“, verweist der 66-Jährige darauf, dass Netto doch auch nichts davon habe, außer höheren Müllgebühren, weil mehr Müll anfalle. Lebensmittelvernichtung hält er für ein Unding, nicht nur angesichts seiner Tiere. „Es gibt auch in Deutschland genug arme Leute“, die für solche Lebensmittelspenden dankbar wären.

„Ich bin eigentlich pflegeleicht, aber wenn jemand an meine Familie oder Tiere geht, dann ist es aus“, betont Schumann. Sein Gnadenhof stoße nicht bei allen auf Gegenliebe. Dabei sei er auch schon in Konflikt mit dem Gesetz geraten. Er berichtet von einem früheren Postmitarbeiter, der seine Ziegen „gejagt“, seinen Zaun drei Mal „zusammengefahren“ habe und außerdem einer Spaziergängerin ins Kreuz gefahren sei.

Irgendwann riss Schumann der Geduldsfaden, und er „vermöbelte“ den Postfahrer. So kam es vor fünf Jahren zu einer Gerichtsverhandlung. Das Gericht habe das aggressive Verhalten des Postfahrers nach Schumanns Angaben berücksichtigt. Der Richter habe ihm aber vorgeworfen, er hätte deshalb nicht handgreiflich werden dürfen. Letztlich habe er Gerichtskosten von 900 Euro bezahlen müssen. Weitere Streitigkeiten betrafen Klagen, seine Hunde würden beißen, was aber vor Gericht widerlegt werden konnte, so Schumann. Ein anderes Mal ging es um Gülle, die wegen starker Niederschläge vom Mistplatz über einen öffentlichen Weg auf die benachbarte Wiese gelaufen sei. Es habe sich gerade mal um 30 Liter gehandelt, die sowieso auf der Wiese gelandet wären, weshalb Schumann die ganze Aufregung nicht verstand. Gegen ein erstes Urteil habe er Revision eingelegt und vor dem Landgericht dann ein milderes Urteil zur Zahlung von 400 Euro erhalten.

Viele Unterstützer

Einige Schonacher würden den Weg am Hof vorbei mittlerweile meiden, meint Schumann. Aber er habe auch viele Unterstützer für seinen Gnadenhof. Das seien natürlich seine 70-jährige Frau, seine Tochter und der Enkel, die beispielsweise beim Stallausmisten helfen. Schuhmann erwähnt aber auch ein Schonacher Baugeschäft, einen Landmaschinenvertrieb in Elzach, einen Schonacher, der ihm Heu presse oder einen Werkzeughersteller aus Villingen.

Lobend erwähnt er auch die Tierärzte, mit denen er in Kontakt sei. Die Kosten für die Medikamente für seine Tiere seien zwar enorm. Aber die Ärzte stünden immer bereit, bei Bedarf auch am Wochenende. Und er dürfe die Rechnung auch in Raten zahlen.

Sein Gnadenhof, den er und seine Frau schon seit acht Jahren nun in der Weihermatte führen, war schon voller. Bis zu acht Pferde habe er früher gehabt, die aber mittlerweile verstorben seien. Weitere Tiere könne er jetzt nicht mehr aufnehmen, verweist er auf das Alter von ihm und seiner Frau, aber auch auf die Tierarztkosten und eben die ausbleibenden Lebensmittelspenden seitens Netto.