Bereits seit dem Jahr 2013 ist Jörg Frey im Präsidium des Gemeindetags aktiv. Zu Beginn als stellvertretendes Mitglied, ab dem Jahr 2018 als ordentliches Mitglied des Präsidiums. Auch auf Bundesebene engagiert sich Frey schon seit dem Jahr 2014. Im Hauptausschuss des Deutschen Städte- und Gemeindebunds ist Frey für die kommunalen Anliegen bundesweit im Einsatz.

Schonach Plötzlich wird das Rechenzentrum teurer – Das ärgert Schonachs Kämmerer Das könnte Sie auch interessieren

Bisher wurde das Amt des Vizepräsidenten von Michael Scharf von der Stadt Bonndorf im Schwarzwald (Landkreis Waldshut) bekleidet. Der hat sich zum 30. Juni aber in den Ruhestand verabschiedet. Der Gemeindetag hat insgesamt vier Vizepräsidenten: Neben dem neuen Amtsinhaber Jörg Frey sind dies Klaus Holaschke, Oberbürgermeister der Stadt Eppingen, als Erster Vizepräsident sowie Michael Kessler, Bürgermeister der Gemeinde Heddesheim, und Bernd Mangold, Bürgermeister der Gemeinde Berghülen.

Villingen-Schwenningen Eine Daten-Spur führt auch ins Ausland: Wo unsere Infos aus Terminbuchungen für Corona-Schnelltests landen Das könnte Sie auch interessieren

Seit 1995 ist Frey an der Spitze der Gemeindeverwaltung von Schonach im Schwarzwald. Auch im Kommunalen Landesverband setzt sich Frey schon länger für die kommunalen Belange ein. Dabei hat er seit 17 Jahren das Amt des Kreisverbandsvorsitzenden des Kreisverbands Schwarzwald-Baar-Kreis inne. Schon am 14. April wurde Frey in die neue Funktion der Verbandsleitung gewählt. „Als langjähriges Mitglied des Gremiums genießt er das höchste Vertrauen der Mitgliedsstädte und -gemeinden“, heißt es in einer Pressemitteilung des Gemeindetags Baden-Württemberg. „Der Gemeindetag gratuliert Bürgermeister Jörg Frey und freut sich auf die intensive Zusammenarbeit und den Einsatz für die baden-württembergischen Städte und Gemeinden.“

Im Gemeindetag sind 1064 der 1101 Kommunen Baden-Württemberg organisiert.