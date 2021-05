Im Corona-Jahr 2020 zählte die Gemeinde Schonach 2349 Übernachtungen in der Obertalstraße neben dem Fußballplatz. „Am meisten war im Monat Juli los. Hier zählten wir alleine 649 Übernachtungen“, teilte Andreas Schätzle von der Tourist-Information mit.

Schonach Schonacher Firma Wiha baut sich eigenes Filmstudio Das könnte Sie auch interessieren

Gäste können die Anmeldung in der Tourist-Information und auch direkt am Stellplatz vornehmen, heißt es von der Gemeindeverwaltung. Von 18 bis 19 Uhr ist die Anmeldestelle täglich besetzt. Morgens von 9 bis 12 Uhr kann die Anmeldung in der Tourist-Information in der Hauptstraße 6 erfolgen.