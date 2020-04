von Rita Bolkart

Die Sanierungsarbeiten an der Konrad-Adenauer-Straße gehen derzeit in ihre finale Phase. In den vergangenen Tagen wurde die Stützmauer an der Abzweigung von der Hans-Thomastraße auf einer Länge von 35 Metern komplett neu gemacht. Zuvor waren vom Gehweg immer wieder Teile abgebrochen und talwärts abgerutscht. Stellenweise war der Weg sehr schmal geworden.

Schwierige Arbeiten

Nun ist der Böschungsfuß sicher befestigt und die darauf errichtete Mauer gibt dem Gehweg endlich den nötigen Halt. „Es ist halt steil“, beschrieb Peter Schober von der beauftragten Baufirma Hermann die Schwierigkeit der Mauerarbeiten. Um einigermaßen ungehindert die Befestigungsarbeiten erledigen zu können, war für diesen Zeitraum die bergseitige Fahrbahn der Triberger Straße gesperrt.

Alles wird frisch geteert

Anfang Mai, so Peter Schober, sollen die Sanierungsmaßnahmen mit der Teerung, auch des neu angelegten Gehwegs, beendet werden. Bis dahin hofft er, dass seine Mitarbeiter gesund bleiben, um weitere Verzögerungen zu verhindern.

Großer Austausch im Untergrund

Die Sanierungsarbeiten hatten im Sommer 2019 begonnen und waren besonders im hinteren Teil der Straße sehr aufwändig. Dort mussten die Kanalisation und die Wasserleitungen ausgetauscht werden. Mit den Asphaltierarbeiten sollen sie in den ersten Maitagen abgeschlossen werden, so der Zeitplan für die Restarbeiten.