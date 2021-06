Schonach ist eine der Pilotgemeinden, die sich 2020 an der vom Naturpark Südschwarzwald und Bad Dürrheimer Mineralbrunnen unterstützten Kampagne beteiligt hatte. Dass sich das Projekt bewährt hat, davon können sich die Einwohner und Gäste nun mit eigenen Augen überzeugen: Die gut 1500 Quadratmeter im Kurpark Schonach sind mittlerweile ein dicht bewachsener Blumenteppich mit einheimischen Wildblumen. „Durch die zielgerichtete Pflege des Schonacher Werkhofs dieser Bereiche werden der Lebensraum und das Nahrungsangebot für Wildbienen, Schmetterlinge und andere gefährdete Insektenarten erhalten“, informiert die Gemeindeverwaltung.

Bürgermeister Jörg Frey sagte: „Die Aktivitäten der Gemeinde sollen beispielgebend sein und die Bürger animieren, in ihren Gärten und auf ihren Balkonen ebenfalls insektenfreundliche Maßnahmen umzusetzen.“ Dazu hatte die Gemeinde in den vergangenen Monaten auch Saatgut verkauft. „Das Angebot wurde von den Bürgern gut angenommen. Nun finden die Blumenwiesen auch in den heimischen Gärten ihren Platz“, sagte Heidi Spitz vom Sport- und Kulturamt Schonach, die den Verkauf des Saatguts managte.