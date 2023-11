In Schonach wird es künftig keine dauerhaft besetzte Tourist-Info mehr geben. Der Gemeinderat signalisierte in jüngster Sitzung, dass neben einer Ausgabestelle für Druck-Erzeugnisse im Rathaus auch durchaus ein elektronischer Info-Punkt im Bereich Kurpark oder Haus des Gastes denkbar wäre.

Ursprünglich dachte man an, einen solchen Info-Punkt in moderner Schwarzwald-Architektur unterhalb des Anwesens von Groote aus Richtung der Kreisstraße 5751 aufzustellen. Erste Entwürfe wurden von Lukas Spath gefertigt und der Hochschwarzwald-Tourismus vorgelegt.

Nun hatte man die Angelegenheit verwaltungsintern diskutiert und kam zu der Überlegung, dass auch das vorhandene Buswartehäuschen vor dem Haus des Gastes nutzbar wäre. Dieses könnte entweder umgestaltet oder komplett neu gebaut werden. Vorteil wäre, dass man nicht zwei Informationspunkte unterhalten müsste, außerdem könnte man sich vorstellen, dass damit die Parksituation im Bereich des Haus des Gastes entspannter wäre. Und zum Dritten würde man die Sicht in den Kurpark aus dem Bereich der Apotheke nicht durch ein weiteres Gebäude erschweren. Aus der Sicht der Verwaltung spräche also viel für diese Variante. Auch Bürgermeister Jörg Frey erklärte, dass er eine Unterbringung am Haus des Gastes befürworten würde. Ähnlich sah es der Gemeinderat.

Silke Burger (CDU) sah es als Vorteil an, dass am Haus des Gastes schon Strom liegt. Bernd Kaltenbach (FWV) sprach die besseren Parkmöglichkeiten beim Haus des Gastes an. Thomas Strunskus (CDU) meinte, der Standort dort sei einfach zentraler. Sein Fraktionskollege Herbert Rombach befürwortete ebenso das Haus des Gastes, so könne man zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen, denn das Buswartehäuschen dort brauche man ja sowieso.

So beschloss der Rat einstimmig, dass der Standort des neuen Info-Punkts am Haus des Gastes beim bestehenden Buswartehäuschen entstehen soll. Nun will man in weitere Planungen gehen.