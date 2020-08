von Autorenzeile

Die Mountain-Bike-Freunde Schonach haben ihre Sonnwend-Marathon-Nonstop-Fahrt unternommen. Zur zehnten Auflage sollte es eine besondere Tour werden, heißt es in einer Pressemitteilung des Vereins. Mit dem Ziel Stilfser Joch hatten sich die Sportler nach eigener Einschätzung das „Highlight unter den Alpenpässen“ ausgesucht.

Schönwald Hausärztin Susanne Discher ist enttäuscht von Vermieter und Bürgermeister: „Ich bin ruiniert“ Das könnte Sie auch interessieren

Einer der höchsten Alpenpässe auf einen Rutsch von Schonach aus zu bezwingen, das hörte sich zunächst kühn an. Nach intensiver Streckenplanung und der Erfahrung von nunmehr zehn Jahren schien das Unternehmen jedoch als machbar. 400 Kilometer und 6000 Höhenmeter, die härteste Steigung am Schluss, reizten die Hobby-Radler.

Triberg Die Krise als Chance genutzt: Was die Asklepios-Klinik in ihrer Schließungszeit verbessert hat Das könnte Sie auch interessieren

Der Start erfolgte am Freitag um 13 Uhr mit neun Radlern und einem Begleitfahrzeug. Durch das Bregtal gab es am Hegaublick den ersten Verpflegungshalt bei Sonnenschein. Der Grenzübergang Konstanz-Kreuzlingen führte in die Schweiz und die Route entlang des Bodensees. Verkehrsfrei auf dem Damm des Alpenrheins rollte die Gruppe in die Dämmerung. Ab Landquart ging es bergauf Richtung Davos und dem Flüela-Pass.

Drei Grad im Ofen

Eine Verpflegungspause um Mitternacht mit Nudeleintopf, zubereitet von Begleitfahrer Hilmar Riesle, füllte die Energiespeicher für die nächsten Anstiege. In der Morgendämmerung erklommen die Fahrer den Ofen-Pass bei drei Grad Celsius.

Schönwald Plötzlich Zweifel: Ist das geplante Park-Leitsystem für Schönwald wirklich das Gelbe vom Ei? Das könnte Sie auch interessieren

Gegen 9 Uhr passierten die Fahrer im Val Müstair die Grenze nach Italien. Zopf und Kaffee stärkten die Fahrer für den finalen Anstieg – das Stilfser Joch. Auf 23 Kilometern waren 1800 Höhenmeter in 46 Kehren zu erklimmen. Nach einsamen Momenten auf den Schweizer Pässen traf man nun auf die Wucht und den Lärm von Motorrad- und Sportwagenfahrer.

Schonach Mountainbiker ruhen sich nicht aus Das könnte Sie auch interessieren

Gegen 14.40 Uhr – nach gut 25 Stunden im Sattel – erreichten die Radler die Passhöhe des Stilfser Joch. Der Abschluss der gelungenen zehnten Tour fand in Trafoi, am Fuß des Passes seinen Ausklang. Ein Teil der Gruppe fuhr am Sonntag über den Reschen- und Arlbergpass ein gutes Stück Richtung Heimat, bevor sie von den Kollegen im Begleitfahrzeug aufgegabelt wurden. Zurück in Schonach, wurde im Gasthaus „Zur Stadt Triberg“ mit Familienpizzas die Energiespeicher gefüllt und das grandiose Erlebnis des Erfolgs gefeiert, es gemeinsam geschafft zu haben.