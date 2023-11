Gut 50 Besucher interessierten sich für die Hofbesichtigung von Michaela und Michael Kienzler und ihren Töchtern. Bei der Führung ging der Hausherr auch auf die Historie des mehr als 250 Jahre alten Landwirtschaftsgebäudes ein. Er zeigte auf, wie sich die damaligen Bauern mit den schwierigen Bedingungen ihrer Zeit auseinandersetzten. 1766 wurde der Hof in der Salzgasse erbaut. Sogar auf weit frühere Zeit datieren wohl eine Stützmauer und der Quellgang, erklärte Kienzler den Besuchern.

Sicherlich einen Höhepunkt der Führung markierte die Dauerausstellung, die Kienzler anlässlich der 250-jährigen Geschichte des Hofs „im Denn“ aufgebaut hatte. Da er den Platz nicht unbedingt brauche, stehe sie seither da, auch ein (nicht ganz vollständiger) Stammbaum blieb in der Tenne angebracht. „Unser Hof ist in all den Jahren nie abgebrannt, daher stellt er eine wahre Fundgrube dar“, erklärte Kienzler. Anhand von Hoflisten zeigte er auf, dass am selben Ort wohl rund 200 Jahre vor dem jetzigen Hof schon einmal ein Hofgebäude gestanden haben musste – auf was auch die alten Gemäuer hindeuten. Besonders beeindruckt zeigte sich die sehr interessierte Gästegruppe, von der ein Gutteil Verbindungen zur Landwirtschaft hat, über die alten Gerätschaften, wie etwa einen Leiterwagen, der für die Heu- und Getreideernte benutzt wurde. Im Laufstall zeigte Kienzler den Besuchern die kleinen Feinheiten. Beispielsweise habe er wegen der vereinfachten Fütterung so genannte Fresstische eingebaut – weitgehend in Eigenarbeit. Zuschüsse bekam er keine, da er zu billig baute – „in einem früheren Leben war ich Zimmermann, das vereinfacht vieles“, schmunzelte er.

Von Angusrindern in Mutterkuhhaltung hätten ihn die Fleischqualität, das leichte Abkalben und auch die Hornlosigkeit überzeugt, zudem seien die Kühe sehr sanftmütig – was man von dem Limousin-Bullen, den er zur Verbesserung der Fleischqualität zum Decken einsetzt, nicht unbedingt sagen könne. Diese Rasse sei zwar deutlich besser bemuskelt und bringe mehr Fleisch, sei aber eher reizbar und unruhig, manchmal sogar leicht aggressiv. Ein Teil der zehn Kühe sowie einige Jungrinder waren im Stall. Bei der Fütterung müsse man darauf achten, dass die Deutsch-Angus-Rinder nicht verfetten, weshalb er auf Anraten eines Viehhändlers auch den Limousin-Bullen dazu genommen habe.

Für die Tiere sei auch beim sommerlichen Weidegang der tägliche Kontakt wichtig, daher mache auch Mutterkuhhaltung Arbeit, vor allem durch die Heuernte und die Arbeit im Winter durch die Fütterung. Es sei schön, wenn seine Tiere angetrabt kommen, sobald sie seine Stimme hören. „Es gehört viel Idealismus dazu, aber es ist eine schöne und selbstständige Arbeit, auch wenn man praktisch umsonst arbeitet“, erklärte er seine kleine Landwirtschaft im Nebenerwerb. Da sein Hof Bio-zertifiziert ist, dürfe er nicht jedes angebotene Futter erwerben.