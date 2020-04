von Nadine Klossek

Gemeindeoberhaupt Jörg Frey hat sich in einem Aufruf an die Schonacher Bürger gewandt und zur Solidarität mit dem örtlichen Einzelhandel und der Gastronomie aufgerufen. „Schonach muss jetzt zusammenstehen“, so der Tenor des Bürgermeisters, der für die derzeitige Situation eindringliche Worte findet.

Seit Wochen hart getroffen

Durch die aktuelle Krise seien zwar alle Lebensbereiche stark beeinträchtigt, doch allen voran Einzelhändler und Gastronomen seien seit Wochen hart getroffen. „Viele unserer Betriebe müssen schließen“, sagt Frey. „Trotzdem laufen ihre finanziellen Verpflichtungen für Miete, Personal und Nebenkosten weiter.“ Aus wirtschaftlicher Sicht sei das fatal, langfristig nur schwer, teils gar nicht auszuhalten.

Dringend kurzfristige Unterstützung nötig

„Die Betriebe benötigen dringend eine kurzfristige Unterstützung und Liquidität, um ihre laufenden Kosten bezahlen zu können“, betont er. Programme von Bund und Land reichten hier nicht aus.

Miete reduzieren oder stunden sowie Lieferdienste nutzen

Konkret verweist Frey drauf, dass Vermieter einer Ladenfläche die Mietzahlungen reduzieren oder für eine gewisse Zeit stunden könnten. Darüber hinaus bittet er die Bürger, die Abhol- und Lieferdienste der örtlichen Gastronomie zu nutzen. Eine weitere Möglichkeit sei der Kauf von Gutscheinen, um so auch das Vertrauen in den Weiterbestand des Angebots zu signalisieren. Auf der Homepage der Gemeinde, www.schonach.de, sind laut Frey die von örtlichen Betrieben angebotenen Dienstleistungen aufgelistet. Der Eintrag werde laufend aktualisiert.

„Solidarität beweisen“

Das Gemeindeoberhaupt sieht in der Krise derweil auch eine Chance. Man könne jetzt zeigen, dass Schonach zusammenstehe. Sollte dies nicht der Fall sein, zeichnet der Bürgermeister für die Zukunft ein düsteres Bild. „Wenn wir wollen, dass in Schonach auch nach dieser schwierigen Zeit eine ordentliche Grundversorgung an Handel und Gastronomie vorhanden ist, müssen wir als Gemeinschaft zusammenstehen und Solidarität beweisen“, betont er. „Ansonsten wird Schonach nicht mehr so sein, wie wir es bisher kannten.“