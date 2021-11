von Hans-Jürgen Kommert

Fünf junge Handwerker vom Land, darunter auch der Schonacher Glasmacher Elias Spath, treffen in der neuen SWR-Dating-Show „Stadt, Land, Liebe“ ab Freitag, 12. November, im Fernsehen auf 16 Singlefrauen aus verschiedenen Städten Deutschlands. Die Frage ist: Mit wem funkt es auf Anhieb?

Beim Flirten im Schnelldurchlauf müssen die fünf Männer zunächst entscheiden, welche der Teilnehmerinnen sie in ihr Dorf einladen wollen. Die Dating-Show ist ein witziges Format, bei dem fünf Handwerker vom Land auf der Suche nach der großen Liebe sind. Dabei geht es nicht um eine, nicht um zwei, sondern gleich um drei Lieben: um die Liebe zwischen zwei Menschen, die Liebe zum Handwerk und die Liebe zum Landleben. Begleitet wird die Liebestour von Moderatorin Collien Ulmen-Fernandes.

Hoch über Schonach, auf der Langenwaldsprungschanze, versucht Maria ihr Glück bei Elias Spath | Bild: SWR/sagamedia

Beim Speed-Dating lernen die fünf Männer 16 Single-Frauen aus der Stadt kennen. Welten treffen aufeinander und das Stadt-Land-Liebesabenteuer beginnt. Denn die Liebe zum Handwerk und zum Landleben haben die jungen Handwerker bereits gefunden, nicht aber die Frau fürs Leben.

Die fünf Handwerker vom Land – vom Elektriker über den Automechaniker bis hin zum Glasmacher, treffen auf insgesamt 16 junge Frauen aus Städten der Republik. Darunter ist auch Glasmacher Elias Spath. Der 25-jährige Schonacher, mittlerweile Student des Bauingenieurswesens in Karlsruhe, wurde über seinen Chef bei der Dorotheenhütte in Wolfach angefragt, wie er im persönlichen Gespräch mitteilt. Er sei zu der Zeit Single gewesen und da wegen der Pandemie sonst nicht viel gegangen sei, habe er zugesagt. „Ich fand den Gedanken, dass daraus etwas werden könnte, recht originell“, sagt er und schmunzelt.

Die Männer führen die Frauen in der Show zu den für sie schönsten Plätzen ihrer Heimat und zeigen bei verschiedenen Challenges, was sie außer ihrem Handwerk noch so können, egal ob Stand-Up-Paddling, Akrobatik auf der Skisprungschanze oder ein Ausflug mit einem Esel. Für wen werden sich die Frauen entscheiden? Und wie wird ihnen das Landleben gefallen?

Auf einer Reise an ganz besondere Orte Süddeutschlands und in die Werkstätten der Handwerker lernen die Frauen die Männer und ihren Alltag kennen. Am Ende wird sich zeigen: Verlieben sie sich – in den Handwerker und in das Landleben? Für welches Paar gibt es eine gemeinsame Zukunft und für wen ist die Landidylle eine Liebessackgasse?

Insgesamt habe er die Drehtage genossen, so Spath weiter. Es seien schöne Erfahrungen gewesen. Sarah, eine seiner Auserwählten, musste wegen einer Erkrankung allerdings frühzeitig absagen. Und die Münchnerin Lara habe zu seinem Bedauern beispielsweise den Blick vom Anlaufturm der Schonacher Langenwaldsprungschanze aus nicht genießen können, was wiederum Maria genutzt habe. „Sie hatte schon sehr genaue Vorstellungen wegen Familiengründung, das war mir etwas zu eng, zumal ich gerade mitten im Studium stecke“, plaudert Elias aus dem Nähkästchen. Mehr wird vorab jedoch nicht verraten, schließlich soll die Spannung erhalten bleiben. Nur so viel: Die fünf Handwerker treffen sich heute noch regelmäßig.

Die erste Sendung der Dating-Show ist, nachdem diese Woche in der Landesschau bereits ein „Schnipsel“ gezeigt wurde, am heutigen Freitag, um 21 Uhr im SWR-Fernsehen zu sehen.