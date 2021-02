von Claudius Eberl

Die Ausweisung eines Neubaugebiets stand in der jüngsten Gemeinderatssitzung auf der Tagesordnung. Nach längerer Diskussionen stimmten die Ratsmitglieder mehrheitlich zu, den Höfleberg als Baugebiet auszuweisen und das Bebauungsplanverfahren fortzuführen. Mittlerweile konnte die Gemeinde Schonach alle eigenen Bauplätze, die noch vorhanden waren, verkaufen. Nachgefragt wird aber immer noch.

Zahlreiche Baulücken in der Gemeinde

Natürlich, so stellte die Verwaltung fest, seien noch immer zahlreiche Baulücken vorhanden. Diese könnten zwar von der Gemeinde weitervermittelt werden. Ob und wie aber Verträge zustande kämen, darauf habe die Verwaltung keinen Einfluss. Daher sah es die Gemeindeverwaltung als notwendig an, sich baulich weiterzuentwickeln und Bauwilligen Möglichkeiten zu bieten. Als Alternativen stünden das Baugebiet Höfleberg oberhalb der Schillerstraße sowie der Viertelberg oberhalb der Johann-Peter-Hebel-Straße/Holzeckweg zu Verfügung.

Klare Verhältnisse am Höfleberg

Vorteil des Höflebergs wäre, dass hier nur mit einem Eigentümer zu verhandeln wäre und dieser auch schon klar Interesse signalisiert habe. Hier könnte man also relativ zeitnah und schnell an die Umsetzung gehen. Mehr Bauplätze könnten im Gebiet Viertelberg durch eine sinnvolle Erschließung des Holzeckwegs erschlossen werden, allerdings gebe es hier zahlreiche Besitzer, eine freiwillige Einigung habe hier erzielt werden können. Ergo müsste parallel zum Bebauungsplanverfahren eine amtliche Baulandumlegung erfolgen, die aber erfahrungsgemäß einige Jahre dauere.

Aufgrund dieser Tatsachen spricht also vieles für den Höfleberg, die Verwaltung favorisiert diese Variante. Das oberhalb der Schillerstraße befindliche Biotop würde man außen vor lassen, um insbesondere naturrechtliche Bedenken zu entkräften. 16 Bauplätze könnten hier erschlossen werden.

Erbbaupacht statt Verkauf

Eigentümerin und spätere Vermarkterin der Bauplätze wäre die katholische Pfarrpfründestiftung, die die Plätze allerdings nicht verkaufen, sondern in Erbbaupacht anbieten möchte. Dabei werden die Grundstücke in der Regel für 99 Jahre verpachtet, vier Prozent des Grundstückswertes fallen als jährliche Pacht an. In der Regel wird dem Erbbaurechtsnehmer nach 33 Jahren das Gelände zum Kauf angeboten. Auch im Baugebiet Schillerstraße wurden Bauplätze in diesem Verfahren angeboten, die meisten Hauseigentümer sind dort mittlerweile auch Grundstückseigentümer.

Kein Einfluss auf Preisgestaltung

Die Gemeinde hat hier keine Einflussmöglichkeit auf die Preisgestaltung, im Gegenzug aber auch kein Risiko bei der Entwicklung und Erschließung. Es wurde lediglich abgesprochen, dass eine Deckelung der Erschließungsbeiträge auf 130 Euro je Quadratmeter durch die Gemeinde ausgesprochen wird, was die Gemeinde problemlos zusichern kann, da nach ersten Kalkulationen das Gebiet günstiger zu entwickeln sein wird.

Viertelberg doch die bessere Variante?

Gerhard Kienzler (OGL) sah das nicht ganz so. Er war der Meinung, die Ausweisung am Viertelberg/Seifenberg sei die bessere Variante. Zum einen sah er die Erbpacht als problematisch an, weil diese im Endeffekt den Pächter teurer kommen würde. Mit der Ausweisung des Baugebiets Viertelberg könnte man dort auch gleich „aufräumen“: Man könnte die Zufahrtsstraßen endlich erschließen und ausbauen, bereits bestehende Häuser anschließen. Außerdem sei der Viertelberg besser in die Gemeinde integriert, man könnte hier im Prinzip auch eine Baulücke schließen.

In der von der Pfarrpfründestiftung georderten Deckelung der Erschließungskosten sah er zudem auch ein gewisses Risiko auf die Gemeinde zukommen, es könnte ja durchaus sein, dass sich die Kosten doch auf über 130 Euro pro Quadratmeter bewegten. Bürgermeister Jörg Frey wiegelte hier ab: Es gebe sicherlich Vor- und Nachteile bei beiden Baugebieten.

Diskussion im Gemeinderat

Herbert Rombach (CDU) erklärte, dass die Erbpacht zwar ein gewöhnungsbedürftiges Modell, aber durchaus annehmbar sei. Die Lösung Höfleberg sei vor allem schnell umzusetzen. „Wollen wir das am Viertelberg machen, wird das mindestens noch fünf Jahre dauern!“

Bernd Kaltenbach (CDU) sah die Gemeinde in der Pflicht, weitere Bauplätze anzubieten, und zwar so schnell wie möglich. Das gewähre eben das Gebiet Höfleberg, wobei man das Gebiet Viertelberg ja nicht aus den Augen verlieren wolle. „Das wollen wir ja weiterhin vorantreiben.“ Und zum Thema Baulücken im Ort sagte Silke Burger (CDU), dass diese Grundstücke in Privateigentum seien, daher müsse man respektieren, wenn Eigentümer die Baugrundstücke nicht verkaufen wollten.

Zweifel am Erbpacht-Modell

Christian Kuner (OGL) erkannte zwar an, dass bei einer Trägerschaft der Pfarrpfründestiftung das Risiko nicht bei der Gemeinde liege, „aber das zu Lasten der Preise der Grundstücke“. Das Modell Erbpacht fand er zudem keine gute Lösung.

Nach längerer Diskussion stimmte der Gemeinderat schließlich beim Nein der Grünen Liste (OGL) dafür, den Höfleberg als Baugebiet auszuweisen und das Bebauungsplanverfahren fortzuführen. Die Verwaltung wurde mit der Ausfertigung entsprechender Verträge beauftragt.

Außerdem sicherte das Gremium der katholischen Pfarrpfründestiftung zu, die Erschließung- und Entwicklungskosten auf 130 Euro je Quadratmeter zu deckeln. Das Bebauungsplanverfahren soll möglichst noch im Jahr 2021 zum Abschluss gebracht werden.