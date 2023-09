Investiert Schonach kräftig in den Wohnmobil-Stellplatz und holt einen Betreiber mit ins Boot – oder wird nur die Toiletten-Anlage am Obertalparkplatz grundsaniert? Bürgermeister Jörg Frey will dazu in der nächsten Sitzung eine Entscheidung, nachdem jetzt nochmals diskutiert worden ist.

Das Gelände gehört einer Familie im Ort, die hinnehmen würde, dass die Anlage grundsaniert, nicht aber komplett erneuert werde. Auch der Wohnmobil-Stellplatz kämpfe seit Jahren – mit Ausnahme der letzten drei Monate – mit sinkenden Belegungszahlen, was möglicherweise mit der sehr einfachen Infrastruktur zu tun habe. Diese werde komplett über Wertmarken betrieben, die mittlerweile nur noch über die Tourist-Info zu erhalten seien.

Dazu kam nun Thomas Nowack vom französischen Wohnmobilpark-Betreiber Camping-Car-Park ins Spiel, der in Deutschland fast 500 Stellplätze betreibt. Das Konzept sieht allerdings eine Einzäunung mit Schranke vor, bargeldlose Bezahlung und Servicebereich mit Trinkwasser, Entsorgungsstutzen für die Fäkalientanks und Grauwasserentsorgung sowie Stromanschlüsse. Die Entfernung zur Toilettenanlage sieht Nowack als zweitrangig, wobei aus dem Gemeinderat die Idee kam, neben der Beschrankung eine zusätzliche neue, barrierefreie Toilettenanlage zu bauen. „Da sprechen wir dann aber über rund 250.000 Euro“, machte der Bürgermeister deutlich. Und die alte müsste ohnehin saniert werden, da sie für Volksfest und Skilift benötigt werde. Diese Sanierung koste laut Ortsbaumeister Ansgar Paul rund 80.000 Euro. Unter Umständen käme noch der Einbau von zwei Duschen hinzu.

Der Umbau des Stellplatzes mit 20 Stellplätzen für den Sommer- und 16 für den Winterbetrieb würde annähernd 87.000 Euro kosten. Dabei würden rund 45.000 Euro für die Einrichtung fällig, die der Camping-Car-Park benötigt: den Eingangsbereich, der über die Firma gesteuert würde, inklusive Zahlautomat, dazu der Serviceautomat und das Kommunikationspaket. W-Lan sei nicht erforderlich, werde aber sehr geschätzt. Eine Amortisierung wäre je nach Übernachtungspauschale nach rund zehn Jahren gegeben. Die Gemeinde wäre im Prinzip nur noch für die Reinigung der Toiletten und die Sauberkeit des Platzes zuständig.

Bernd Kaltenbach (FWV) fand das Konzept in Ordnung, obwohl er zunächst skeptisch gewesen sei. Vor allem die kurze Amortisationsdauer sei bestechend. Natürlich müsste über Details noch gesprochen werden. Auch Petra Hettich, (FWV) gab zu, skeptisch gewesen zu sein, die Präsentation habe sie aber überzeugt.

Wie aber sei die Regelung für die Toilettenreinigung? Tendenziell neigten größere Gemeinden eher zum Outsourcing, je kleiner die Gemeinden, desto eher seien die Reinigungskräfte fest angestellt. Fraktionskollege Lukas Spath befand, man habe in den letzten Jahren viel Geld ausgegeben, das sich, wenn überhaupt, erst sehr spät auszahle. Hier stünde ein recht kleiner Invest im Raum, der sich schnell trage. Er tendiere zu einer neuen Toilettenanlage, schon wegen des weiten Weges von rund 130 Metern zur bestehenden. Auch Kathrin Kimmich (OGL) fände diese Lösung positiv, schon wegen der Barrierefreiheit, könnte sich aber auch geschlechterneutrale WCs vorstellen. Dem Neubau widersprach Herbert Fehrenbach (CDU). Die alte Toilette sei wegen des Volksfestes dringend notwendig. Herbert Rombach (CDU) beschäftigte die Frage, ob es einen Vertrag mit der Betreibergesellschaft geben müsste und für wie lange. „Mindestens fünf bis sieben Jahre“, erfuhr er.

Bernd Kaltenbach (CDU) brachte das Thema Photovoltaik in die Debatte ein, was wiederum Rombach als wenig sinnvoll erachtete, da der Haupt-Stromverbrauch doch abends stattfinde. Julika Reiner (FWV) interessierte sich für das Thema Duschen. „Das muss nicht sein, es wäre aber ideal, weil viele Wohnmobilisten auch sportlich aktiv sind“, erfuhr sie.

Einig war man sich, dass alle Investitionen nicht mehr dieses Jahr möglich seien, eher 2024. Die Entscheidung wurde vertagt. „Ich werde das aber in der nächsten Sitzung nur noch zur Abstimmung stellen, ohne große Vorlage“, kündigte Frey an.