von Maria Kienzler

Pfarrer Andreas Treuer wies in seiner Einleitung darauf hin, dass Ehrath nach dem Konzil als Pfarrer in St. Urban gewirkt hatte. Er erinnerte an die Aufbruchstimmung, die in jener Zeit geherrscht hatte und sagte: „Damals war die Welt noch in Ordnung, jede Kirchengemeinde hatte ihren eigenen Pfarrer, sodass man das Leben miteinander teilen konnte.“

Schonach Trauer um Pfarrer Franz Josef Ehrath Das könnte Sie auch interessieren

Seine menschliche Art und seine Nähe zur Bevölkerung habe Ehrath ausgezeichnet. Sogar mit Professor Klaus Ringwald verstand er sich gut, wovon heute noch Werke des heimischen Künstlers in der Kirchengemeinde zeugen. Auch das Gemeindehaus und die Erweiterung des Kindergartens entstand unter der Leitung von Pfarrer Ehrath, wie Treuer erläuterte.

Franz Josef Ehrath als junger Pfarrer. | Bild: Archiv

Der Kontakt zwischen dem beliebten Seelsorger und den Schonachern sei später nie abgerissen. Besonders herzlich begrüßte Treuer seinen Priesterkollegen Peter Kuner, der den Ruhestand in seinem Heimatort verbringt. Kuner war in besonderer Weise mit Pfarrer Ehrath verbunden und befreundet. Schon seine erste heilige Messe feierte er mit ihm und nun konzelebrierte er gemeinsam mit Treuer den Abschiedsgottesdienst für ihn.

Auch das Pfarrzentrum St. Urban neben der Kirche wurde unter der Leitung von Pfarrer Ehrath erbaut. | Bild: Maria Kienzler

Diakon Klaus-Dieter Sembach predigte über das Sonntags-Evangelium und Mathias Herr trug die Fürbitten vor, von denen eine an den verstorbenen Geistlichen erinnerte und dessen vorbildliche Bescheidenheit, seine Freundlichkeit und seine Hilfsbereitschaft hervorhob. „Er wird einen bleibenden Platz in unseren Herzen haben“, hieß es zum Abschluss der Gebets.

Schönwald Neue Landärztin in Schönwald gibt nach wenigen Monaten auf Das könnte Sie auch interessieren

Zahlreiche Gläubige in der Kirche, die Ehrath gut kannten, die er getraut hatte, deren Kinder er getauft hatte, die bei ihm am Altar ministriert hatten oder die er bei Todesfällen getröstet hatte, freuten sich über die stimmungsvolle Messfeier. Der Gottesdienst wurde mit festlichem Orgelspiel von Elisabeth Spath umrahmt.