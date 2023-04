Warum man in Schonach derzeit nicht weiß, was die Stunde geschlagen hat und warum die Fastenzeit so still ausfällt, verrät ein Blick zur Pfarrkirche St. Urban. In luftiger Höhe, hoch oben im Kirchturm, tut sich dort derzeit einiges. Die Glockenanlage wird einer umfassenden Instandsetzung unterzogen. Am Kirchturm werden Putzschäden beseitigt.

Normalerweise schweigen die Glocken vom Abend des Gründonnerstags bis in die Osternacht. Sie sind nach Rom geflogen, heißt es im Volksmund. Die Schonacher Glocken sind zwar nicht nach Rom geflogen, aber die Stille dauert in diesem Jahr mehrere Wochen. Hoch oben im Turm haben die Handwerker das Regiment übernommen.

Das Geläut besteht aus sechs Glocken. Die älteste Glocke stammt aus dem Jahr 1501, die übrigen fünf wurden 1950 angeschafft. Seit damals wurden in der Glockenstube keine wesentlichen Arbeiten mehr vorgenommen. Die Tragbalken, an denen die Glocken aufgehängt sind, die sogenannten Joche, sind aus Stahl. Auch sie wurden 1950 montiert und müssen nach der langen Zeit ersetzt werden.

Ausgetauscht werden die Stahljoche der Glocken gegen solche aus Holz. Diese sind haltbarer und sorgen für einen volleren, weicheren Klang der Glocken, da Holz die Tonfrequenzen besser absorbiert. Auch neue Klöppel erhalten die Glocken. Die Schlaghämmer, die für den Uhrschlag verantwortlich sind, werden ebenfalls erneuert. Nicht zuletzt werden die sechs Läutemaschinen, welche die Glocken zum Schwingen bringen, durch neue ersetzt. Neu sind auch die großen Schwungräder. Der Glockenstuhl aus Stahl ist hingegen noch in gutem Zustand und bleibt unverändert erhalten. Einer grundlegenden Erneuerung bedarf die elektrische Anlage.

Es ist nicht einfach, all diese Arbeiten hoch oben auf dem Turm in der Glockenstube auf engstem Raum auszuführen. Da bedarf es einer großen Portion handwerklichen Geschicks, die sechs gewaltigen Musikinstrumente zu manövrieren. Eine große Herausforderung für die Männer der Firma Schneider aus Schonach. Sie hat sich auf Turmuhren- und Glockentechnik spezialisiert und ist bundesweit tätig.

Wenn alles planmäßig verläuft, sollten die Arbeiten an der Läuteanlage im Turm bis Ostern abgeschlossen sein. Dann wird die Uhr wieder die Zeit anzeigen, und die Glocken können zum höchsten christlichen Fest wieder erklingen. Gerald Sandner, Vorsitzender des Pfarrgemeinderates, hofft sehr, dass dieser Termin eingehalten werden kann, „denn Ostern ohne feierliches Glockengeläut ist eigentlich fast nicht denkbar“.

Weitergehen werden die Arbeiten außen am Turm. Nach und nach sollen Schäden auf allen vier Seiten des Turmes untersucht und ausgebessert werden. Ob das Gerüst dann stückweise rund um den Turm herumwandert oder ob der gesamte Turm auf einmal eingerüstet wird, ist noch offen.

Die Kosten für diese Maßnahmen lassen sich derzeit noch nicht beziffern, sie sind abhängig vom Umfang der Schäden, die zu Tage treten. Die Kosten für die Sanierung des Geläuts sind auf rund 137. 000 Euro kalkuliert. Hiervon werden etwa 43 .000 Euro durch Zuschüsse der Erzdiözese Freiburg abgedeckt. Die übrigen 94.000 Euro muss die Kirchengemeinde aus Eigenmitteln und Spenden aufbringen.