Auf der Landesstraße 109 an der Haltestelle „Schleife“ hatte ein Suzuki-Fahrer gegen 14.30 Uhr nach einer Rechtskurve zu heftig am Gasgriff gedreht, sodass das Hinterrad wegschmierte und er stürzte, teilt die Polizei mit. Motorrad und Fahrer schlitterten auf die Gegenspur und prallten gegen den Mercedes einer 38-Jährigen, die mit einer Vollbremsung ihr Auto zum Stillstand brachte. Der 37-jährige Suzuki-Pilot wurde laut Polizei trotz des Aufpralls nur geringfügig verletzt und brauchte keine ärztliche Hilfe. Den Schaden an beiden Fahrzeugen beziffert die Polizei auf 10.000 Euro.

Recht dreist verhielt sich ein weiterer Motorradfahrer an der Unfallstelle. Als Polizei dort den Verkehr regelte, fiel den Beamten ein Fahrer mit einer sportlichen BMW S 1000 RR auf. An dem Bike war lediglich die obere Hälfte eines Kennzeichens mit den Buchstaben „WOL“ (Wolfach) montiert. Der Fahrer dieser hellblauen Maschine mit auffallend neongelben Felgen passierte kurze Zeit später erneut die Beamten. Deren Anhaltezeichen ignorierte der Biker in dunkler Lederkombi mit neongelben Applikationen. Er fuhr einfach um die Beamten herum, gab Gas und raste in Richtung Oberprechtal davon. Jetzt wird versucht, den Fahrer zu ermitteln.

Gute zwei Stunden später musste die Polizei erneut zu einem Unfall auf der L 109 ausrücken. Im Bereich Oberbachgut war ein Honda-Fahrer wegen eines Fahrfehlers ins Bankett geraten. Der 31-Jährige aus der Schweiz stürzte und zog sich schwere Verletzungen zu. Der Mann kam in ein Krankenhaus. Die Landesstraße musste für eine Stunde voll gesperrt werden.