Eigentlich wäre der „Feiertag“ bereits am 16. Juni gewesen. Allerdings habe der SPD-Ortsverein Schonach coronabedingt keine Möglichkeit gehabt, so kurzfristig eine Feier in normalem Rahmen zu organisieren – dennoch sei er sehr stolz darauf, nun mit vielen Gästen den 50. Geburtstag der SPD Schonach zu feiern – als 2G-Veranstaltung, sagte Vorsitzender Volker Kölsch.

Neben dem Gründer des Ortsvereins, dem evangelischen Ruhestandspfarrer Uwe Vollmer und zahlreichen Mitgliedern der ersten Stunde, konnte der Vorsitzende der Ortsgruppe im Haus des Gastes in Schonach Gäste aus dem Gemeinderat aller Fraktionen begrüßen, dazu Bürgermeister Jörg Frey und vor allem die aktuelle Bundestagsabgeordnete Derya Türk-Nachbaur und die ehemalige Abgeordnete Christa Lörcher.

Bürgermeister Frey wies auf die enorme Entwicklung der SPD in den letzten Jahren hin, die Wiederbelebung nach einer sehr schwachen Phase – es sei wohl Zeit für den Wechsel gewesen. „Es ist wichtig, dass unsere großen Volksparteien weiterbestehen, wir wollen in Deutschland keine italienischen Verhältnisse.“ Gerne erinnere er sich an die Spielplatzfeste im Untertal. Die SPD sei im Gemeinderat immer eine Minderheit gewesen, habe aber durchaus starke Persönlichkeiten in ihren Reihen gehabt.

Gründer Uwe Vollmer ging in seiner kurzen Ansprache auf die Gründungszeit ein – die ersten Treffen in der „Schauer-Bar“, bei denen man linke Sprüche geklopft habe. Dann folgte, damals im „Lamm“, die Gründung. Als Reaktion folgten bittere Beschimpfungen, selbst im Religionsunterricht sei er angefeindet worden. „Willy Brandt war damals für mich Leitfigur“, verriet er. Allerdings bei der Verteilung von Wahlwerbung sei man in „gewisse Viertel nur in der Dunkelheit“ gegangen. Danach sei er 1975 erstmals gemeinsam mit seinem Stellvertreter Jürgen Kupferschmidt in den Gemeinderat eingezogen.

Vollmers Nachfolger Wolfgang Brenneisen sprach von der „Arroganz der Macht“, die er als Alt-68er immer gespürt habe, dazu Vetternwirtschaft und undemokratische Verhaltensweisen. Er sei immer mehr in die Sozialdemokratie hineingewachsen, in der Partei hätten ihn seine „drei H“ gehalten – Historie, Humanität und Hoffnung. Er habe immer auf der „grünen Seite“ der SPD gestanden.

Eine „Biographische Zeitreise“ als Ortsverband, eine blitzlichtartige Reise durch verschiedene Orte und Zeitpunkte, unternahm Volker Kölsch, beginnend bei 28 Jahren Untertalfest, neun Jahren „Schonacher Ventil“, in dem die Gemeindepolitik redaktionell verarbeitet wurde und drei Jahren „Friedensdisco“ im großen Saal – in dem sich die SPD nie wirklich daheim gefühlt habe. Eine Plakatausstellung politischer Plakate von Klaus Staeck habe man im „Waldpeter“ in Schönwald erlebt. An drei Orten tagte der Gemeinderat zudem in seiner Zeit. Es gab auch politisches und anderes Kabarett, unter anderem mit den „Li(e)derspenstigen“ im Pfarrzentrum. Ferner habe er schwierigen Straßenwahlkampf mitgemacht. Projekttage mit einer Zirkusdarbietung von Kindern, die Jahre mit den „Wombats“, zunächst noch „Schorleband“, und seit zwölf Jahren die Kinonacht im Kurpark – diese Dinge prägten den Ortsverband entscheidend. Erschüttert habe er zur Kenntnis nehmen müssen, dass bei der jüngsten Kommunalwahl keine Liste mehr aufgestellt werden konnte.

Einsatz für Gerechtigkeit

Derya Türk-Nachbaur als aktuelle Bundestagsabgeordnete freute sich mit dem Schonacher Ortsverband darüber, dass dieser seit 50 Jahren Einsatz für Gerechtigkeit, soziales Engagement und bessere Lebensbedingungen erbringe – das sei heute nicht wesentlich einfacher als in den Anfängen. „Lasst euch nicht unterkriegen“, ermutigte sie die Genossen. Sie sei sicher, dass gerade ein „sozialdemokratisches Jahrzehnt“ eingeläutet werde. Ihre Vorgängerin Christa Lörcher setzte Schlaglichter – zu ihrer Zeit im Bundestag seien Migration und Integration im Vordergrund gestanden, heute stünden im Bundestag 40 Abgeordnete mit Migrationshintergrund in der Verantwortung. Familie, Senioren und Pflege sowie Jugend hätten immer auf ihrer Agenda gestanden – Themen, die heute noch der Lösung harrten. Ihr Lieblingsthema Friedenspolitik sei ebenso schwierig – Schonach habe sich da immer solidarisch mit ihr gezeigt. „Ich wünsche mir und uns allen, dass die SPD wieder eine echte Friedenspartei wird“, sagte sie.

Blick in die Zukunft

Der langjährige Kreistagspolitiker Lukas Duffner aus Schönwald blickte in die Zukunft – er hoffe auf eine tolle Zusammenarbeit mit der aktuellen Bundestagsabgeordneten und wünschte ihr eine gute Arbeit. Er betonte auch die überaus gute Zusammenarbeit der Ortsgruppen innerhalb der Raumschaft. Diese war auch dem Vorsitzenden Tribergs, Friedhelm Weber, wichtig. Im Gründungsjahr des Ortsverbands sei die SPD mit 45,8 Prozent gewählt worden und Willy Brandt Bundeskanzler geworden – 50 Jahre später war das Ergebnis zwar nicht so hoch, doch nun stehe erneut ein SPD-Kanzler bereit. Und Weber gab zu – „wir waren immer ein bisschen neidisch auf euer „Ventil“.