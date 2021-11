von Claudius Eberl

Schonach – Nachdem die Pachten und Mieten für das Haus des Gastes, die Aula der Schule und die Sporthalle – hier wird nur für externe Vereine eine Gebühr verlangt, zuletzt 2017 angepasst wurden, regte die Gemeindeverwaltung nun eine neue Anpassung an, damit sich Aufwand und Betriebskosten mit Miete oder Pacht auch die Waage halten.

Die Miete für die Aula soll unverändert bei zehn Euro pro Stunde bleiben, die für die Sporthalle wird von 80 auf 250 Euro pro Tag erhöht, dies betrifft aber nur externe Vereine.

Das Haus des Gastes in Schonach wird gerne auch von externen Veranstaltern gemietet. Bild: Stadtverwaltung

Etliche Veränderungen ergeben sich bei der Vermietung des Haus des Gastes. Die Saalmiete bleibt unverändert bei 400 Euro, allerdings gibt es bei Ausstellungen keinen Nachlass mehr auf die Miete. Ebenfalls unverändert bleibt die Küchennutzung. Neu hinzu kommt die „Küchennutzung klein“, die künftig berechnet werden soll, wenn zum Beispiel Gläser für Tagungsgetränke genutzt werden und diese anschließend vom Hausmeister gespült werden müssen.

Ebenfalls unverändert bleibt die Miete des Foyers für externe Veranstalter in Höhe von 300 Euro und die örtlichen Vereine, die hierauf 50 Prozent Nachlass erhalten. Neu hinzu kommt hier die Miete „Foyer Buffet“, die dann einen kleinen Anteil des Saals zur Nutzung als Fläche für ein Buffet erlaubt. Diese beläuft sich dann auf 350 Euro.

Der Konferenzraum wird künftig 125 statt 100 Euro kosten, für Extra-Services wie Mittagessen richten und Geschirr spülen werden statt 25 nun 40 Euro pro Stunde berechnet.

Spezielles Pachtmodell

Wird bei einer Veranstaltung Umsatz generiert, greift das Pachtmodell. Hier wird künftig eine Tagespauschale von 150 Euro verlangt. Hinzu kommt die Umsatzpacht von acht Prozent. Bei einer Veranstaltung mit Eintritt fallen 0,50 Euro pro verkaufter Karte Gebühr an. Beläuft sich die Umsatzpacht in Summe auf weniger als 150 Euro wird nur die Tagespauschale berechnet. Somit will man auch weiterhin ermöglichen, dass das Haus des Gastes für kleinere Veranstaltungen attraktiv bleibt. Unberührt bleiben die Kaution für Fremdveranstalter sowie die Lagerhaltungskosten für das Getränkelager.

Für Tischdecken fällt künftig zusätzlich zu den Reinigungskosten eine Gebühr von zwei Euro pro Stück an, für das Geschirr soll künftig eine Pauschale von 50 Euro anfallen, zusätzlich 0,10 Euro pro Geschirr-Stück und 0,05 Euro pro Besteck. Die Preise für Veranstaltungen im Kurpark bleiben gleich. So fallen für Veranstaltungen am Pavillon mit Eintritt ein Euro Gebühren pro verkaufter Karte an. Bei Veranstaltungen ohne Eintritt im Bereich des Bistros fallen 100 Euro inklusive Strom an. Die Strompauschale im Kurpark bleibt bei 50 Euro.

Die vorgeschlagenen Änderungen wurden rege diskutiert. Silke Burger (CDU() zeigte sich verwundert, dass die Saalmiete bei 400 Euro läge, inklusive sieben Hausmeisterstunden, die Saalpacht aber bei nur 150 Euro. Außerdem erklärte sie, dass die Leihgebühren für Geschirr zu niedrig seien.

Herbert Rombach (CDU) stellte nicht in Frage, dass man die örtlichen Vereine unterstützen wolle. Aber er glaubte, dass das Haus des Gastes mehr wert sei. 400 Euro Tagesmiete sei zu wenig, erklärte er. Nicht für die Vereine, aber für gewerbliche Anbieter wollte er mehr haben. Auch den Aufschlag für Getränke sah er für zu niedrig an.

Gerhard Kienzler (OGL) stieß in dasselbe Horn, er plädierte dafür, dass man zwischen Vereinen und gewerblichen Anbietern unterschieden solle.

Bernd Kaltenbach (CDU) schlug hier vor, dass man die Preise höher setzen und für Vereine einen prozentualen Rabatt gewähren sollte. „Denn für die muss die Miete und Pacht moderat bleiben“, stellte er fest. Dem stimmte Herbert Fehrenbach (CDU) zu, denn die würden schließlich für das kulturelle Leben in der Gemeinde sorgen.

Petra Hettich (FWV) wollte wissen, wie viele externe beziehungsweise gewerbliche Anbieter denn das Haus des Gastes nutzen würden. Benita Hansmann vom Kultur- und Sportamt erklärte, dass es den Konferenzsaal zu rund 95 Prozent beträfe, den großen Saal zu rund 40 Prozent.

Bürgermeister Jörg Frey schlug vor, bei den Pachten den Zusatz der Tagespauschale von 150 Euro zu streichen und stattdessen die Pacht auf mindestens 400 Euro zu setzen. Die Leihgebühren für Geschirr sollen auf 0,20 Euro pro Stück und beim Besteck auf 0,10 Euro pro Stück steigen, dazu kommt eine Pauschale von 50 Euro. Die Getränke sollen für externe Veranstalter einen Lageraufschlag von 25 Prozent bekommen, für die Vereine soll er bei fünf Prozent bleiben. Mit diesen Änderungen stimmte der Gemeinderat der Neuordnung dann einstimmig zu.