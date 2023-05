Die Freiwillige Feuerwehr Schonach hatte in ihrer Mitgliederversammlung Ende März einen neuen Kommandanten sowie zwei Stellvertreter gewählt. Neuer Leiter der Feuerwehr ist seither Georg Schilli. Als erster Stellvertreter wurde Matthias Fehrenbach und als zweiter Stellvertreter Tobias Ottl gewählt.

Der Schonacher Gemeinderat musste nun laut Satzung der Freiwilligen Feuerwehr noch der Wahl zustimmen, was in jüngster Ratssitzung auch einstimmig geschah. Bürgermeister Jörg Frey verpflichtete Georg Schilli sowie die beiden Stellvertreter Matthias Fehrenbach, der den bisherigen Kommandanten Dirk Schuler bereits als Stellvertreter unterstützte, und Tobias Ottl per Handschlag und gratulierte ihnen zu ihrer neuen Position.

Der 28-jährige Georg Schilli sei bereits seit vielen Jahren in der Feuerwehr Schonach tätig und habe sich in dieser Zeit umfangreiche Kenntnisse und Erfahrungen angeeignet, hieß es seitens der Gemeindeverwaltung bei der Verpflichtung. Als neuer Kommandant werde Schilli nun die Verantwortung für die Sicherheit und den Schutz der Bevölkerung in Schonach tragen und seine Erfahrungen in die Arbeit der Feuerwehr einbringen.

Die beiden Stellvertreter sind ebenfalls langjährige Mitglieder der Feuerwehr Schonach. „Gemeinsam werden sie sich dafür einsetzen, dass die Schonacher Wehr auch in Zukunft bestens aufgestellt ist und im Ernstfall schnell und effektiv Hilfe leisten kann“, heißt es in einer Mitteilung der Gemeindeverwaltung.

Bürgermeister Jörg Frey dankte dem scheidenden Kommandanten Dirk Schuler für sein großes Engagement, seine Motivation und die Begeisterung, mit der er sein Amt sieben Jahre lang begleitete. Frey hob vor allem die Anschaffung der neuen Drehleiter hervor, die Schuler doch so manche Stunde gekostet habe. Schuler bleibt der Schonacher Feuerwehr treu. Er bedankte sich beim Gemeinderat für die gute und vertrauensvolle Zusammenarbeit und wünschte dem neuen Führungs-Trio Kraft, Erfolg und das richtige Gespür für die Leitung.