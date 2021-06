von Christel Börsig-Kienzler

Seit Mitte Juni stehen 29 Gemeinden im mittleren und südlichen Schwarzwald wegen des krebserregenden und radioaktiven Gases Radon unter besonderer Beobachtung. Schonach ist als einzige Gemeinde im Schwarzwald-Baar-Kreis als Radonvorsorgegebiet klassifiziert worden.

Warum Schonach?

Weshalb gerade Schonach? Das hatte sich der Gemeinderat angesichts dieses Vorgehens des Landesumweltministeriums schon im Februar gefragt und die Gemeindeverwaltung beauftragt, beim Ministerium die Hintergründe zu erfahren, eine Stellungnahme abzugeben und eine aussagekräftige Datengrundlage einzufordern.

Rathaus hakt im Ministerium nach

„Wir haben daraufhin beim Ministerium interveniert“, berichtet Ortsbaumeister Ansgar Paul auf Anfrage dieser Zeitung. Das Ministerium habe mitgeteilt, dass die Datenbasis passe. Schonach liege auf der Erhebungskarte im dunkelroten Bereich, weil hier mit zu hohen Radonwerten zu rechnen sei und daher nun die Ausweisung Schonachs als Radonvorsorgegebiet erfolge. Auf Rückfrage habe es geheißen, dass man das nicht verhindern könne. Aufgrund der Messmethode sei die ganze Gemeinde betroffen, erläutert Paul, da quadratkilometerweise gemessen werde, also „relativ große Flächen betrachtet werden.“ Eine konkrete Stelle in Schonach, wo Radon konzentriert vorkomme, könne bislang nicht benannt werden.

Das Ministerium hat zwischenzeitlich mit einer Allgemeinverfügung die Radonvorsorgegebiete in Baden-Württemberg ausgewiesen. Die Festlegung trat wie berichtet am 15. Juni in Kraft.

Damit kommt das Ministerium einer gesetzlichen Pflicht aus dem Strahlenschutzgesetz nach. Die Länder müssen Gebiete ermitteln, in denen in einer beträchtlichen Zahl von Gebäuden mit einer Überschreitung des gesetzlichen Referenzwerts für Radon zu rechnen ist.

Hintergründe und Auskünfte zu den Gas-Risiken Rund ums Radon Das radioaktive Gas Radon ist überall in der Umwelt vorhanden. Es kann über Spalten, Risse und undichte Fugen aus dem Boden in Gebäude eindringen und sich bei schlechter Durchlüftung in der Luft anreichern. Schon geringe Mengen können langfristig bei den Bewohnern zu Lungenkrebs führen. Zum Schutz der Bevölkerung sind in stärker betroffenen Regionen Radonvorsorgegebieten auszuweisen und besondere Maßnahmen zu treffen. Auskünfte erteilt die Radonberatungsstelle der Landesanstalt für Umwelt : radon@lubw.bwl.de oder Telefon (0 72 1) 56 00 23 57. Infos im Internet: um.baden-wuerttemberg.de oder www.radon-lubw.de.

Die Ausweisung der betroffenen Gemeinden wie Schonach beruht auf einer Vorhersage des Bundesamts für Strahlenschutz (BfS) und einer Betrachtung der geologischen Karte für Uran in Gesteinen, aus denen das Radon stammt.

Deutlich höhere Wahrscheinlichkeit auf erhöhte Radonwerte

Die Festlegung bedeutet laut Umweltministerin Thekla Walker keinesfalls, dass der Radonwert in jedem Gebäude der Gemeinden zu hoch ist, sondern nur, dass die geschätzte Wahrscheinlichkeit dafür ungefähr dreimal höher ist als im bundesweiten Durchschnitt.

Arbeitgeber in der Pflicht

Alle müssten deshalb dort stärker hinschauen, um für die Bürger das Risiko vor Radon zu minimieren. Arbeitgeber in diesen Vorsorgegebieten sind jetzt verpflichtet, an Arbeitsplätzen im Erd- und Kellergeschoss Radon zu messen und gegebenenfalls bei erhöhten Werten Vorsorge zu treffen. „Wenn sich beispielsweise ein Mitarbeiter im Jahresmittel, das heißt, mehr als eine Stunde pro Woche, an einem Arbeitsplatz im Erd- oder Untergeschoss aufhält, muss der Arbeitgeber eine Langzeitmessung über ein Jahr durchführen. Diese erfolgt beispielsweise mithilfe eines Radonexposimeters. Die Auswertung des eingeschickten Geräts übernimmt später das zuständige Institut, für uns hier also das Karlsruher Institut für Technologie (KIT, Stabstelle Sicherheit und Umwelt)“, erläutert Ortsbaumeister Paul.

Langzeitmessungen jetzt nötig

Und weiter: „Die betroffenen Arbeitgeber haben nun seit dem 15. Juni ein halbes Jahr Zeit, um die ein Jahr andauernde Langzeitmessung zu veranlassen.“

Bevor deren Auswertungen nicht vorliegen, könne jedoch keiner reagieren. „Wir wissen vermutlich erst in rund eineinhalb Jahren, ob die Konzentration hier überhaupt kritisch ist“, so Paul. Je nachdem, wie die Messwerte ausfallen, werde gehandelt werden müssen oder nicht. Bei neuen Gebäuden müsse von vornherein ein besserer Schutz eingeplant werden.

Privatpersonen können selbst entscheiden

Was wird Bewohnern oder Vermietern einer Kellerwohnung geraten? „Ob Privatpersonen Messungen vornehmen wollen oder nicht, muss jeder in seinem Eigeninteresse festlegen“, sagt Paul. Und was passiert, wenn Radon gemessen wird? Im einfachsten Fall kann es sein, dass eine regelmäßige Fensteröffnung oder Absaugung des Gases reicht oder bei älteren Gebäuden eventuell auch Sanierungsmaßnahmen im Keller notwendig sind.