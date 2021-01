In der Kuckucksuhrenmanufaktur Rombach & Haas übergab mit Conny und Ingolf Haas die vierte Generation der Firmengeschichte das Zepter an die fünfte. Tochter Selina leitet mit ihrem Mann Andreas Kreyer die Firma ab Januar 2021, wie das Unternehmen mitteilt.

Firma 1894 gegründet

Seit das Unternehmen 1894 von Gregor Rombach gegründet wurde, fertige Rombach & Haas original Schwarzwalduhren in allen erdenklichen Varianten – in Handarbeit und mit viel Herzblut, heißt es. Daran habe sich bis heute nichts geändert.

Modernes Design

Neues Feuer entfachten Ingolf und Conny Haas, wie sie selbst angeben, als sie durch moderne Designs die Kuckucksuhr revolutionierten. Diesen Weg möchten auch ihre Nachfolger beschreiten – ohne dabei die Tradition zu vernachlässigen, gibt das Unternehmen jetzt bekannt. So werde weiterhin von handbemalten Lackschilduhren und Reproduktionen historischer Schwarzwalduhren über klassische Modelle im Chalet- und Bahnwärterstil sowie geschnitzte Uhren bis hin zu modernen Uhren eine riesige Bandbreite an Schwarzwälder Originalen im ehemaligen Bauernhaus mitten in Schonach hergestellt.