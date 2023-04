Das Ehepaar Erika und Josef Dold kann am heutigen Samstag ein seltenes Fest feiern. Schon vor 65 Jahren haben sich die beiden am Altar in der Kirche St. Urban Treue für das ganze Leben geschworen. Die junge Braut war damals noch nicht volljährig und brauchte die Unterschrift ihrer Eltern, damit die Hochzeit am 22. April 1958 gültig zustande kam. Noch immer sind die beiden glücklich und verstehen sich gut. Zuversichtlich blicken sie in die Zukunft und freuen sich auf weitere Hochzeitsjubiläen. Beide sind in ihrem Heimatdorf Schonach aufgewachsen und in die gleiche Schule gegangen, wo sie sich allerdings nie begegnet sind, weil sie in verschiedenen Jahrgangsklassen waren. Erst nach der Schulzeit freundeten sich Erika Neumaier vom Holzbauernhof und Josef Dold vom Kaiserleshof im Untertal miteinander an.

Eigentlich war der Triberger Zahnarzt daran schuld, dass sie sich damals begegnet sind. Die junge Frau hatte öfter Zahnweh und wanderte jedes Mal etwa sechs Kilometer vom Holzbauernhof zum Triberger Zahnarzt hinab. Josef Dold beobachtete vom Kaiserleshof das Mädchen und einmal fragte er, ob er sie mit seinem Motorrad nach Triberg fahren könne. Begeistert stimmte sie zu, und so holte er sie jedes Mal beim Holzbauernhof ab. So begegnete sich das junge Paar öfter, in kurzer Zeit verwandelte sich ihre Freundschaft in Liebe. Deshalb machte Josef Dold seiner Braut einen Heiratsantrag, und bei der kirchlichen Trauung in der Schonacher Kirche St. Urban assistierte den beiden Pfarrer Albert Neumaier, ein Onkel der jungen Frau. Erika und Josef Dold zogen nach der Hochzeit in den Kaiserleshof. Der junge Uhrmacher arbeitete in seinem Beruf und seine Ehefrau kümmerte sich um die fünf Kinder. Das gemeinsame Lebenswerk begann das Ehepaar, als die Kinder schon größer waren.

Die Familie erbaute neben ihrem Wohnhaus in zwei Jahren die größte Kuckucksuhr der Welt, die etwa 50 mal so groß ist wie eine normale Kuckucksuhr. Das hübsche Schwarzwaldhäuschen mit dem riesigen Uhrwerk aus Holz besuchen immer noch zahlreiche Schwarzwald-Touristen. Als ein Cousin in Hornberg eine noch größere Kuckucksuhr erbaute, musste Familie Dold ihr Häuschen umbenennen. Darum heißt die Inschrift jetzt „1. weltgrößte Kuckucksuhr“.

Die ganze Familie freut sich schon auf die Eiserne Hochzeit heute. Um 11 Uhr beginnt in St. Urban die kirchliche Feier und anschließend wird im Restaurant „Rebstock“ gefeiert. Die zwei Töchter und die drei Söhne werden mit ihren Partnern dabei sein, ebenso alle elf Enkel und sieben Urenkel.