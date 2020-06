Angesichts der Corona-Zeiten ein fantastisches Ergebnis hatte die jüngste Blutspendenaktion des DRK-Ortsvereins Triberg-Schonach. 211 Spender kamen zu dem Termin im Haus des Gastes in Schonach. Harry Kaiser, der sich um die Organisation der Blutspendetermin kümmert, wertet diesen großen Zuspruch als „gigantisch“. Es seien etwa genau so viele Spendewillige wie sonst auch gekommen, aber in Corona-Zeiten sei diese Bereitschaft besonders anerkennenswert, freute sich der Organisator über die gute Resonanz.

Menschenansammlungen vermeiden

Im Vorfeld waren die von früheren Blutspenden bekannten Personen durch die Blutspendenzentrale in Baden-Baden angeschrieben und gebeten worden, sich übers Internet anzumelden. Dadurch sollten angesichts der Ansteckungsgefahr Wartezeiten und größere Menschenansammlungen vermieden werden.

Anmeldung klappt gut

Das habe auch gut funktioniert, sagt Kaiser, auch wenn einige Personen ohne Termin kamen, die eben zu Hause keine Möglichkeit hatten, sich per Internet anzumelden. Unter den 211 Spendenwilligen waren elf Erstspender. Zwölf Personen durften aus gesundheitlichen Gründen nicht spenden. Die Blutspender erhielten Lunchpakete, die von Bärbel Torre und Inge Henninger zusammengestellt wurden, würdigt Kaiser auch deren Engagement.

Nächste Chance für Lebensretter

Schon in einigen Wochen gibt es die nächste Möglichkeit für Lebensretter: Der nächste Blutspendetermin ist am Montag, 10. August, erneut im Haus des Gastes in Schonach, kündigten die Verantwortlichen bereits an.