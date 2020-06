von Christel Börsig-Kienzler

Fans der Blasmusik müssen dieses Jahr auf das beliebte Sommerfest des Musikvereins verzichten. Die Verantwortlichen des Musikvereins Kurkapelle Schonach haben ihr Fest coronabedingt abgesagt. Es findet üblicherweise zum Beginn der großen Ferien auf dem Schulhof der Dom-Clemente-Schule und damit direkt vor dem Probelokal der Musiker statt.

„Das tut schon weh“, betont Vorsitzender Klaus Dieterle. Das Fest war am 1. und 2. August geplant. „Wir dürfen es aufgrund der Corona-Verordnungen jedoch nicht veranstalten“, sagt Dieterle gegenüber der Redaktion.

Alle sind informiert

„Die Lieferanten haben wir bereits informiert und auch die befreundeten Musiker, die am Sonntag zum Frühschoppen, nachmittags und abends bis zur Tombola die Besucher aus nah und fern unterhalten hätten“, sagt Dieterle weiter. Er und seine Vorstandskollegen seien froh, „dass alles problemlos ging und alle Verständnis für die Absage hatten, inklusive der Band aus dem Elztal, die erstmals am Samstagabend bei uns zum Tanz und zur Unterhaltung aufspielen sollte“.

50 Aktive, 25 Jugendliche und 400 passiven Mitglieder bilden den Verein. Ihnen reißt der Ausfall des zweitägigen Sommerfests ein großes Loch in die Kasse. Es ist die wichtigste Einnahmequelle. „Trotzdem muss es weiter gehen. Goht nit, git‘s nit. Es gibt immer einen Weg“, ist sich der Vorsitzende sicher und lacht, auch wenn ihm eigentlich nicht so recht danach zumute ist. Weitere Einnahmequellen wie Kurkonzerte, Auftritte oder der Verleih der vereinseigenen Festzelte sind ebenfalls versiegt. „Wir dachten eigentlich, dass wir finanziell gut aufgestellt sind. Doch mit der Corona-Krise, in der fast nichts mehr geht, hatten wir natürlich nicht gerechnet“, sagt Dieterle.

Das Sommerfest des Musikvereins Schonach zog im vergangenen Jahr wieder viele Besucher ins Festzelt in der Dorfmitte. | Bild: Lukas Nagel

Konzert im November angepeilt

Der bislang letzte öffentliche Auftritt war an der Fasnet. Die letzte große Zusammenkunft des Vereins war die Hauptversammlung am 6. März. Kurz danach traf das Versammlungsverbot in Kraft. „Wir hoffen, dass wir wenigstens unser am 21. November geplantes Jahreskonzert veranstalten können“, sagt Dieterle. „Wir haben eigens ein Hygienekonzept für die Proben erstellt, damit es bald losgehen kann, wenn die Corona-Regeln gelockert werden.“

Zunächst sollen Registerproben möglich sein, danach das Zusammenspiel des gesamten Orchesters. „Normalerweise machen wir das umgekehrt“, erklärt der Vorsitzende. „Wir hoffen, dass wir bald einmal im Freien auf privatem Gelände und irgendwann im Haus des Gastes proben dürfen. Zwar nicht alle, aber zumindest 20 Musiker, denn im Probelokal ist eine Gesamtprobe definitiv nicht möglich, alleine schon aufgrund der Abstandsregeln, der geringen Raumhöhe und des fehlenden, separaten Ausgangs.“

Proben müssen starten

In der Hoffnung, dass das große Konzert des Musikvereins Kurkapelle wie geplant stattfinden kann, setzt Dieterle auch auf einen baldigen Übungsbeginn dafür. Denn Aufgrund der gegebenen Umstände müsse man noch früher als sonst mit den Proben starten.

Was die Probenarbeit der Jugendmusiker betreffe, könne man sich nicht beklagen. „Der Unterricht geht über Skype und klappt meines Wissens nach problemlos. Das ist auch wichtig, damit unser Nachwuchs nicht den Faden zur Musik und zum Verein verliert.“

Erwachsene sprühen vor Ideen

„Wir hoffen, dass nachher, wenn alles wieder normal läuft, auch alle wieder mit im Boot sind“, sagt Dieterle mit Blick auf die Erwachsenen. Um den Verein sei ihm nicht bange, da einige schon „ganz heiß aufs Musizieren sind“. Die Aktiven hätten viele Ideen, nicht alle seien momentan jedoch umsetzbar. Unlängst wollten die Musiker im Kurgarten aufspielen. Der Verein könnte aber verantwortlich gemacht werden, sollten sich die Zuhörer nicht an die Abstandsregeln halten. Da haben sie es lieber sein lassen.