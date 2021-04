von Claudius Eberl

Für das Kommunale Energiemanagement-System (Kom.EMS) liegen jetzt die ersten Ergebnisse für Schonach vor. Die Gemeinde Schonach hat sich 2020 dem Modellprojekt der Energieagentur Baden-Württemberg angeschlossen. Dieses Projekt soll Verwaltungen helfen, systematisch den Aufbau eines Energiemanagement-Systems voranzutreiben. Es soll dafür sorgen, dass die energiebezogene Leistungsfähigkeit einer Kommune kontinuierlich verbessert wird.

Seit August 2020 werden in Schonach die vom Kom.EMS geforderten Kriterien für ein Energiemanagement-System erarbeitet und zusammengetragen. Dazu wurden die Energieverbräuche aller gemeindeeigenen Gebäude ermittelt. Zur weiteren Betrachtung wurden in einem ersten Schritt die Dom-Clemente-Schule sowie das Haus des Gastes ausgewählt. Mithilfe der zusammengetragenen Zahlen wurde nun ein für die Gemeinde kostenfreier erster Energiebericht erarbeitet.

Jahre sind nicht vergleichbar

Da für 2020 noch nicht alle Energieabrechnungen vorliegen, basiert der Bericht auf den Daten von 2019. Im Vergleich dazu wurden die Daten von 2018 gegenübergestellt. Eine echte Aussagekraft allerdings würde dieser, so erklärte Ortsbaumeister Paul, aufgrund der noch sehr überschaubaren Datenmengen und dadurch schlechten Vergleichbarkeit noch nicht haben. Diese würde sich erst später einstellen.

Seit Anfang des Jahres wird nun der Verbrauch für die Schule und das Haus des Gastes monatlich erfasst. Außerdem gilt seit Anfang April eine Dienstanweisung für alle gemeindeeigenen Gebäude, die zum Beispiel die Raumtemperatur und Beleuchtungsstärken definiert. Durch diese Maßnahmen und Vorgaben sollen erste Energieeinsparungen erzielt werden.

Erste Erkenntnisse

Die nächsten Schritte werden die detaillierte Erfassung der Anlagetechnik sowie die Einführung eines regelmäßigen Controllings durch die Kom.EMS und die daraus folgende Optimierung des Anlagenbetriebs sein. Immerhin konnten schon erste kleinere Erkenntnisse aus den bereits vorgenommenen Untersuchungen gewonnen werden. So könne Geld mit der Zusammenlegung von Stromzählern eingespart werden. Durch den Einbau von Wärmemengenzählern in der Schule wäre eine Nachverfolgung der Verbräuche genauer zu betrachten.

In künftigen Haushalten, so schlug Ortsbaumeister Ansgar Paul dem Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung vor, sollte man einen kleinen Ansatz für energetische Kleinmaßnahmen im Rahmen der Kostenverantwortung des Bürgermeisters einplanen. Über größere Investitionen soll nach wie vor der Gemeinderat entscheiden.

Bürgermeisterstellvertreterin Silke Burger (CDU) ergänzte, dass wohl auch das Jahr 2020 und 2021 für einen Vergleich nicht herhalten könnten. „Aufgrund von Corona war die Schule mehr geschlossen als offen und das Haus des Gastes kaum genutzt“, erläuterte sie. Dennoch zeigte sie sich sicher, dass sich aufgrund der Verbrauchszahlen sicherlich noch Ansätze zur Einsparung von Energie und damit auch Kosten ergeben würde.