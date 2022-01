Nun ist es vollbracht: Nachdem am Montagvormittag die Jungen und Mädchen eingezogen ­waren, eröffnete Bürgermeister Jörg Frey am ­späten Nachmittag den neuen Waldkindergarten in der Straße am Mühleberg 6 in Schonach.Die Einweihung erfolgte offiziell