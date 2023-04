Bunte Eier gehören für viele zum Osterfest dazu. Das Färben von Eiern in der Fastenzeit ist ein Brauch, der auch hier in der Region gepflegt wird. Dafür sind vor allem Eier mit weißer Schale gefragt. Doch was ist mit braunen Eiern?

„Ja, sie eignen sich auch zum Färben“, sagt Pamela Fehrenbach vom Paradieshof in Schonach. „Unsere Tochter Ronja färbt immer unsere Eier für die ganze Familie und meistens mit Flüssigfarben oder Färbetabletten, die im Handel erhältlich sind.“ Die Landwirtin räumt schmunzelnd ein: „Es geht. Auch mit natürlichen Materialien wie Rote Beete. Nur leuchten die Farben nicht so wie bei weißen Eiern.“

Pamela Fehrenbach weiß, wovon sie spricht, denn sie und ihr Mann Christian haben vor drei Jahren einen mobilen Hühnerstall angeschafft, in dem aktuell 180 Hühner und zwei Hähne untergebracht sind. Die Bio-Hennen der Hühnerrasse Lohmann Brown legen täglich im Schnitt 0,8 hell- bis dunkelbraune Eier, insgesamt rund 160 am Tag.

Was schätzen die Kunden an den Bio-Eiern? „Bislang haben wir unsere braunen Eier gut verkauft, auch vor Ostern und Weihnachten – ebenso in der Corona-Zeit, als viele Leute zuhause waren und mehr selbst gebacken haben“, berichtet Fehrenbach. Wenn die nach den strengen Bioland-Richtlinien erzeugten Hühnereier auch nicht so günstig wie die eines konventionellen Betriebs seien, würden die Käufer deren Qualität und die regionale Ware doch schätzen und dafür gerne etwas mehr bezahlen.

Fehrenbach erklärt, dass bei ihnen die Eierpreise zu Ostern oder Weihnachten auch nicht höher als zu anderen Zeiten seien. Trotzdem sei die Nachfrage vor Ostern dieses Jahr verhaltener als sonst. Woran das wohl liegt? „Ich denke es hängt mit der aktuellen konjunkturellen Lage zusammen“, meint Fehrenbach und bemerkt, dass ihr Preis von 4,70 Euro für zehn Bio-Eier im Vergleich zu den Kosten für Futter, artgerechte Haltung und Pflege an der untersten Grenze sei. „Eigentlich müssten wir pro Ei sieben Cent mehr verlangen, um Gewinn zu erzielen“, rechnet ihr Mann Christian vor. Mit dem aktuellen Preis könne man gerade die Kosten decken.

Als sie mit der Legehennenhaltung begannen, habe ein Huhn beispielsweise noch elf Euro gekostet, mittlerweile 17 Euro inklusive des sogenannten „Bruderhahns“. Die Preissteigerung habe sich auch daraus ergeben, weil die männlichen Küken nun drei Monate großgezogen und nicht mehr geschreddert oder vergast werden dürfen, was auch gut und vollkommen in Ordnung sei. „Mein Bauchgefühl sagt mir jedoch, dass wir trotz allem nicht noch mehr für die Eier verlangen können“, meint die Landwirtin.

Bei Fehrenbachs wohnen die glücklichen Hühner nicht nur im Paradies, sie haben dort auch paradiesische Zustände: Sie genießen im Grünen frische Luft, echten Boden unter den Krallen und Bio-Futter wie reinen Weizen. Im Winter finden sie Unterschlupf im Stall. „Sie können jedoch jederzeit ins rund 800 Quadratmeter große Wintergehege im Freien, wenn sie möchten, das wollen sie jedoch auch nicht immer“, erzählt Pamela Fehrenbach und lacht: „Im Sommer sind unsere Hühner tagsüber auf der Weide, dann fressen sie zusätzlich noch Gras, wodurch ihr Dotter noch eine intensivere Farbe erhält.“

Nach Ostern ist es wieder soweit, dass die Hühner auf die Sommerweide können, wo sie bei ihren Touren ebenfalls von ihren vier Leibwächtern oder „Bodyguards“, wie Fehrenbachs ihre drei Geißböcke und eine Geiß nennen, bewacht werden. Sie schlagen bei drohender Gefahr durch andere Tiere wie Greifvögel Alarm.

Wann und wo legen die Hühner eigentlich Eier? „Sobald es dunkel wird, gehen sie alleine in den mobilen Stall mit Licht. Dieses brauchen sie, um nach 14 Stunden überhaupt Eier legen zu können“, berichtet Christian Fehrenbach. „Als es noch keine Stromversorgung gab, haben die Bauern im Winter daher auch keine Eier gehabt.“

Seit wann gibt es auf dem Paradieshof Biohühner? Da es tatsächlich Menschen gebe, die nicht wüssten, woher Eier eigentlich kommen, seien sie vor ein paar Jahren auf die Idee mit der Legehennenhaltung auf ihrem Hof gekommen. Dies, um letztendlich auch ihren Feriengästen zu zeigen, woher die Hühnereier stammen. „Den Ausschlag für die Umstellung auf Biobewirtschaftung unseres Hofs ab dem Jahr 2017 gab der Neubau des Kuhstalls 2018. Zwei Jahre später entschieden wir uns, einen mobilen Hühnerstall zu kaufen und auf unseren Wiesen aufzustellen“, blickt Christian Fehrenbach zurück.