von Hans-Jürgen Kommert

Das Café „Adler“ arbeitet während der Corona-Krise und darüber hinaus mit dem Schonacher Landmarkt zusammen. Die ungewöhnliche Kooperation entpuppt sich als Gewinn für alle Beteiligten. „Not macht erfinderisch und die Corona-Krise macht uns wirklich große Schwierigkeiten“, damit nannten Georg und Manuela Wiengarn vom Triberger Café „Adler“ sowie Brigitte Dold vom Schonacher Landmarkt Gründe für eine eher ungewöhnliche Kooperation.

Ungewöhnlich ist diese schon deshalb, weil es dabei um eine Schonach und Triberg betreffende Interessengemeinschaft geht. Dabei sind die Partner durchaus sehr verschieden. Aber das Café „Adler“ und der Schonacher Landmarkt haben sich zu einer Zusammenarbeit entschlossen. Die ist für die Betreiberin des Schonacher Marktes eine echte Win-Win-Situation. Denn Lara, die Tochter von Brigitte Dold, lernt das Konditoren-Handwerk. Und da ihre erste Ausbildungsstelle sich eher negativ entwickelte, wechselte sie zum 15. März zum Café „Adler“, wo die mehrfach ausgezeichnete Konditormeisterin Leonie Dold – mit ihrer Auszubildenden übrigens weder verwandt noch verschwägert – sie unter ihre Fittiche nahm.

Plötzlich ist der Ofen aus

Bis dann zum 20. März alle gastronomischen Einrichtungen schließen mussten. Zwar wurde aufs Wochenende noch der eine oder andere Kuchen gebacken oder ein Stück hochfeine Schokolade handwerklich gefertigt, doch wirklich sinnvoll sei dies nicht mehr gewesen.

Erwartungen übertroffen

Als dann Ostern nahte, fand Mutter Brigitte gemeinsam mit den Inhabern des Cafés „Adler“, der Familie Wiengarn, einen Weg zu mehr Arbeit: „Wir haben gemeinsam Grenzen überschritten und boten auf Ostern die wunderbaren Stücke der Chocolaterie, also der handgefertigte Stücke aus dem Hause Café Adler an“, so die Inhaberin des Landmarkts. „Und der Erfolg war durchschlagend“, befand Manuela Wiengarn. „Die Erwartungen wurden bei weitem übertroffen“, findet auch Brigitte Dold.

Daher habe man sich nunmehr entschlossen, diese Zusammenarbeit auszuweiten. Die exklusiven Schokoladenerzeugnisse des Cafés können nunmehr ganzjährig auch im Landmarkt in Schonach erworben werden, dazu liefert das Café nun drei-mal wöchentlich frische Kuchen und Torten an das kleine Kaufhaus im Herzen des Skidorfs, jeweils am Montag, Mittwoch und Freitag. Zur Freude aller Beteiligten, denn so hat sogar die Auszubildende Lara Dold etwas von dieser Zusammenarbeit.