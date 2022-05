Die Gemeinde feierte zwei Tage Kirchenweihe. Die Anfänge der Kirche in Schonach beginnen um das Jahr 1100 herum.

Es war sicherlich eines der größten Ereignisse in der langen Schonacher Geschichte, das sich in diesen Tagen jährt. Vor genau 100 Jahren, am 29. Mai 1922, war der damalige Erzbischof Karl Fritz gekommen, um die neue Pfarrkirche St. Urban