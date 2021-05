von Claudius Eberl

Stuber wies darauf hin, dass in der Statistik nur Fälle verzeichnet sind, die in Schonach geschehen sind. „Wenn ein Schonacher also per Internet in Hamburg etwas bestellt, die Ware aber nie erhalten hat, wird dieser Fall in der Hamburger Statistik vermerkt.“

Raumschaft Triberg/Furtwangen Corona-Impfung: Jetzt kommt die ersehnte Spritze fast bis nach Hause Das könnte Sie auch interessieren