So hat man sich überlegt, jedem Mitgliedsunternehmen eine Schutzmaske zu spendieren. Diese Woche stellten EHS-Vorsitzender Michael Dold, Bernd Kaltenbach und Axel Kaltenbach die Masken im Sportgeschäft Hör vor. Denn natürlich sollen diese auch etwas Besonderes sein.

„Wir wollten die Masken schon individuell gestalten“, erklärte Dold und mit dem Modegeschäft Zweisam Mode habe man mittlerweile ja auch einen Hersteller von individuellen Masken vor Ort. So konnte man gleich zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen: Man konnte die Masken lokal kaufen und damit auch einen Einzelhändler und Mitglieder unterstützen. „Schonach – Wir halten zusammen“ steht auf den Masken und natürlich das Logo des EHS. Nun soll jeder Mitgliedsbetrieb eine Maske bekommen und nicht nur das: „Wir haben beschlossen, dass wir aufgrund der schwierigen Situation die Mitgliedsbeiträge für dieses Jahr nicht erheben werden“, informierte Dold.

Wer als Privatperson eine solche Maske haben möchte, der kann sie bei Zweisam Mode erwerben. Oder er ersteht einen Gutschein in Höhe von 50 Euro für den Schonacher Einzelhandel bei Radio Rombach oder der Tourist-Info, dann bekommt er eine Maske gratis dazu, wie Bernd Kaltenbach ergänzte. Bürgermeister Jörg Frey schaute sich die Masken ebenfalls an und bestellte spontan 50 Stück für den Gemeinderat und die Mitarbeiter der Gemeinde. „So wollen auch wir einen kleinen Beitrag zur Unterstützung des Einzelhandels leisten“, betonte er.

Axel Kaltenbach, dessen Modehaus die Masken fertigt und bedruckt, freute sich über die Bestellung. Er habe auch schon Bestellungen der örtlichen Industrie erhalten. „Die Fertigung der Masken hat uns tatsächlich während der Schließzeiten sehr geholfen.“ Er sagte, dass man in Schonach halt zusammenhalte und sich gegenseitig unterstütze, da spiele die betriebswirtschaftliche Seite dann eher eine untergeordnete Rolle. Dem stimmten seine Vereinskollegen Dold und Kaltenbach zu.

Alles zur Maskenpflicht

