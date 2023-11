Bei dem Posten der Schulsozialarbeiterin, dessen Träger der Caritasverband Schwarzwald-Baar-Kreis ist, handelt es sich um eine 50-Prozent-Stelle. Diese hat Theresa Kuner seit November 2022 inne. Der Schonacherin macht ihre Arbeit Spaß. „Die Stelle ist super“, schwärmt sie, auch wenn sie viel zu tun habe und nun in einem ganz anderen Arbeitsbereich tätig sei als zuvor.

Nach dem Abitur am Schwarzwald-Gymnasium Triberg studierte Kuner das Fach „Soziale Arbeit“ an der Dualen Hochschule Baden-Württemberg (DHBW) Villingen-Schwenningen. Schon während ihres Studiums war sie bei der Bruderhaus-Diakonie im Schwarzwald-Baar-Kreis tätig. Bei der Einrichtung für Menschen mit psychischer Erkrankung und geistiger Behinderung arbeitete sie bis Oktober 2022 insgesamt zwölf Jahre, auch nach der jeweiligen Elternzeit für ihre drei Kinder Emilie, Paul und Klara.

Als die Stelle an der Schonacher Schule vom Caritasverband ausgeschrieben wurde, habe sie sich beworben, da sie beruflich ohnehin etwas anderes machen wollte. Der neue Posten in ihrem Heimatort, wo sie auch wohnt, sei für sie optimal, um Familie und Beruf miteinander vereinbaren zu können, erzählt die 33-Jährige.

Die vielen Aufgaben, die Theresa Kuner als Schulsozialarbeiterin zu bewältigen hat, kommen nicht von ungefähr: Derzeit betreut sie schließlich insgesamt 245 Schüler in zwölf Klassen. 113 davon haben eine ausländische Staatsbürgerschaft. Sie kommen aus Rumänien, Polen, Serbien, dem Kosovo, Italien, Portugal, der Ukraine, der Türkei, Syrien, Afghanistan und dem Irak. 2022 seien es sogar 103 von 207 Schülern gewesen, die einen Migrationshintergrund hatten.

„Mit vielen der ausländischen Kinder und Jugendlichen der gesamten Raumschaft, die die Dom-Clemente-Schule besuchen und schon länger hier sind, kann man sich gut unterhalten. Aber Flüchtlingskinder, die erst kurz hier sind, können kein oder kaum Deutsch sprechen“, berichtet Kuner. Um mit ihnen kommunizieren zu können, behelfe sie sich anfangs mit dem Google-Übersetzer. Ferner gebe es an der Schule Deutsch als Zweitsprache (DAZ). „Hier unterrichtet eine Lehrerin die Kinder einzeln und in kleinen Gruppen, damit sie Deutsch lernen“, so Kuner. Sie selbst versuche, mit den Kindern ihre Fluchterfahrungen aufzuarbeiten. Zudem frage sie sie nach ihren Hobbys und versuche, sie in Vereine zu integrieren. Das heißt, sie begleitet sie zum ersten Training und übt weiter mit ihnen Deutsch, denn das Beherrschen der Sprache sei das wichtigste Integrationsmittel, betont Kuner. Ohne gehe es einfach nicht.

Aufteilung in vier Blöcke

Ihre Arbeit lasse sich, so Kuner, in vier Blöcke aufteilen: Zum ersten Block, der Einzelfallhilfe, würde die Arbeit mit den Flüchtlingen zählen, klassische Konflikte unter den Schülern, der „katastrophale Umgang“ mit den sozialen Medien und psychische Auffälligkeiten.

Vor allem Sozialverhalten und Konfliktfähigkeit seien bei manchen – hauptsächlich Schülern, der Klassen fünf bis neun – auffällig. Die Gespräche mit ihnen würden stets in einem vertraulichen Rahmen stattfinden. Bei Selbst- und Fremdgefährdung höre die Vertraulichkeit jedoch auf, erklärt Kuner. „Dann muss ich reagieren und weitere Personen, Ämter und Stellen informieren und hinzuziehen.“ Zur Einzelfallhilfe gehöre auch die Unterstützung bei Fragen zur beruflichen Zukunft, Hilfe beim Schreiben von Bewerbungen, bei familiären Problemen und Schwierigkeiten im Alltag.

Der zweite Block betreffe die Elternarbeit. Teils würden die Eltern zu ihr kommen und von Problemen mit ihren Kindern zuhause oder mit anderen Kindern in der Schule berichten. Vor allem in den höheren Klassen wüssten Eltern jedoch oft nicht, was ihre Kinder tun, auch im Umgang mit sozialen Medien. „Oft laden aber auch wir zu Elterngesprächen ein, was auch nicht immer einfach ist“, erläutert Kuner. „Je nach Thema laden wir hierzu noch einen Vertreter vom Jugendamt ein. Manche Familien benötigen zuhause auch eine sozialpädagogische Familienhilfe, oder es werden ihnen Erziehungsbeistände von freien oder kirchlichen Trägern gestellt. Das vermittle ich dann, denn hier hört meine Zuständigkeit auf.“

Wichtig sei auch der dritte Block, der sowohl die Netzwerkarbeit mit dem Jugendamt einbezieht als auch weitere Hilfsangebote und Fachdienste im Landkreis, Sozialarbeiter-Kollegen aus anderen Schulen, Vereinen, Unternehmen und Arbeitgebern vor Ort. „Die Praktika, die in Kooperation zwischen der Dom-Clemente-Schule und den Betrieben zustande kommen, sind für die Schüler hier echt gut“, betont Kuner.

Der vierte Block ihrer Tätigkeit betreffe die Gruppenarbeit in den einzelnen Klassen, beispielsweise das soziale Lernen und den Umgang mit sozialen Medien (etwa mit Fotos, Bildbearbeitung und Videos) betreffend. Da jedoch auch hier auf dem Land Rauchen sowie der Konsum von Alkohol und auch härteren Drogen sehr präsent seien, lade sie zum Thema Suchtprävention auch mal einen Vertreter der Suchtstelle in Villingen in die Schule ein. Unterm Strich, so Kuner, seien die Schüler der Haupt- und Werkrealschule ihr Hauptklientel, von ihnen bräuchten relativ viele ihre Hilfe, die auf Freiwilligkeit basiere. Die Gesprächsangebote seien für alle zugänglich und kostenlos.

Wie wichtig die Stelle der Schulsozialarbeiterin an der Schonacher Schule ist, betont die stellvertretende Schulleiterin Tanja Grieshaber gegenüber unserer Redaktion. „Wir sind dankbar, dass wir diese Stelle hier haben und sie mit Theresa Kuner besetzt wurde. Sie hat für alle ein offenes Ohr, für die Schüler und auch für uns Lehrer. Sie ist ein Segen für unsere Schule.“

Auch Bürgermeister Jörg Frey dankte Theresa Kuner für ihre Arbeit und ihren Bericht über die Schulsozialarbeit im Gemeinderat. Es sei schon schockierend, wie sich der Alltag in der Schule verändert habe. Frey bekräftigte dankbar, dass Kuner hier einen Teil zur Integration beitrage.