Bei einem mit der Motorsäge geschnitzten Ziegenbock im Wald bekamen die Drittklässler die Sage vom Geißenmeckerer zu hören, aus der die Maske und das Häs der Schonacher Narrenzunft hervorgingen. Der Felderekarli mit einigen lustigen Begebenheiten, etwa wie er seiner Katze ein Hasenfell umband, faszinierte die Schüler ebenso wie die Sage vom „Weiherma“ und dem „Bindlibubber“. Eingebunden waren die Geschichten und Erzählungen in Geschichten aus dem einstigen Leben auf den Höfen, wie in der Sage von der Wolfshündin Zenta. Danach erfuhren die Kinder, was es mit dem Herrenkreuz auf sich hat und wie die Hirtenkinder lebten, die oft schon im Alter der Schüler der jetzigen dritten Klasse diese nicht ungefährliche Arbeit verrichten mussten.

Die Entdeckung des Lebensraumes Hochmoor war ein weiterer Schwerpunkt der Exkursion. Warum ist das Blindenseegebiet ein Naturschutzgebiet? Wie entsteht ein Hochmoor? Warum ist es ein Geschichtsbuch der Natur? Welche besonderen Tiere und Pflanzen leben hier? Viele spannende Fragen kamen dort auf und wollten beantwortet werden. Die Sagen vom Blindensee konnten einige Kinder selbst erzählen und ernteten Applaus von ihren Mitschülern. Manche Erzählung kam auf dem Weg noch hinzu. Nach der Exkursion war die Erfahrungswelt der Schüler um einige Geschichten und Sagen ihrer Heimat reicher.

Im Unterricht wurde das Thema weitergeführt. So wurden zum Beispiel im Sachkundeunterricht die Sagen aufgeschrieben und erzählt. Das Modul „Geschichten und Sagen“ ist eines von zehn Naturpark-Schul-Modulen der Grundschule und wird gefördert durch den Naturpark Südschwarzwald mit Mitteln des Landes Baden-Württemberg, der Lotterie Glücksspirale und der Europäischen Union.