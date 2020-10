von Claudius Eberl

Die offizielle Schonacher Webseite war jetzt Thema im Gemeinderat. Ratsmitglied Gerhard Kienzler (OGL) fragte in der jüngsten Sitzung an, wie es mit der Barrierefreiheit aussehe beziehungsweise mit dem Start der neu gestalteten Seite. Hauptamtsleiterin Sarah Brinkhus erläuterte, dass die Verwaltung die neue Seite bis Ende des Jahres an den Start bringen wolle. Und diese sei dann natürlich auch barrierefrei aufgebaut.

Kienzler wollte zudem wissen, ob die Sitzungsunterlagen dem Gemeinderat künftig elektronisch zur Verfügung gestellt werden. Bürgermeister Jörg Frey erläuterte, dass er zuerst das elektronische Rathaus in Form der E-Akte auf den Weg bringen wolle. In diesem Zuge könne dann auch über elektronische Sitzungsunterlagen nachgedacht werden. „Wenn Sie uns dann die Mittel für Endgeräte freigeben“, merkte der Bürgermeister an. „Kostenersparnis würde eine elektronische Tischvorlage sicherlich nicht bringen“, sagte Frey weiter, „sicherlich aber ist eine solche praktischer zu handhaben.“