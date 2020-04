von Markus Reutter

Sprüche wie „Ehrlich! Ich lächle!“ oder „Ich würd‘ Dich ja küssen, aber ...“ bringen den Betrachter zum Schmunzeln. Und etwas Humor in diesen Zeiten ist willkommen. „Momentan scheint ja fast das ganze Land auf einmal in einem Kraftakt die benötigten drei Milliarden Gesichtsmasken erschaffen zu wollen. Wir sind da natürlich auch dabei“, informiert der Inhaber von Zweisam Mode in Schonach, Axel Kaltenbach.

„In der Krise zeigt sich ja bekanntlich der Charakter. Und Humor ist doch einer der schönsten Charakterzüge, oder?“, macht er auf seine besonderen Masken aufmerksam. „Wir fertigen komplett in Handarbeit wiederverwendbare Alltagsmasken mit lustigen Sprüchen drauf. Die Masken können oben ans Gesicht angeformt werden und zusätzlich mit dem jeweiligen Lieblings-Filtermaterial bestückt werden“, sagt Kaltenbach. „Für Kollegen haben wir bereits einige Tranchen gefertigt, ab jetzt gehen die Masken auch bei uns im Geschäft in den Verkauf.“

Für die jetzige Kollektion hat sich Kaltenbach selbst die humorigen Sprüche ausgedacht. Aber für Vorschläge ist er offen. So werde das „Sprüche-Portfolio“ wachsen, je nachdem, was bei den Kunden beliebt sei. Weniger beliebte Aufdrucke würden durch Masken mit neuen Sprüchen ersetzt. „Unsere Schneiderei war bisher auf Änderungsschneiderei eingerichtet“, berichtet der Inhaber des Modehauses. Insofern sei die Produktion der Masken für die Mitarbeiter Neuland gewesen. Aber bereits vergangene Woche lief die Produktion an.