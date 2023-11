Bürgermeister Jörg Frey stellte den versammelten Bürgern Raphael Siepe vor, der zum Januar 2025 mit neuer Praxis die Nachfolge des im Dorf noch einzigen niedergelassenen Hausarztes Wolfgang Mezger übernehmen will.

Das Thema der ärztlichen Versorgung bewege die Bürger schon lange, so Frey. Von ehemals drei Hausärzten praktiziere nur noch Wolfgang Mezger, der schon lange im Rentenalter sei. Frey kritisierte bezüglich der Nachfolgersuche bürokratische Hürden und die kassenärztliche Vereinigung, die eher ein Bremsklotz sei, dem Ort gar Überversorgung attestiert hatte.

Bei dem nun gefundenen neuen Arzt habe er ein sehr gutes Gefühl, erklärte Frey. Dabei handelt es sich um Raphael Siepe, der aus dem Sauerland stammt, in Freiburg studierte und mit seiner Frau Bettina samt Nachwuchs nun im oberen Elztal wohnt. Frey hat seit zweieinhalb Jahren Kontakt mit dem Ehepaar und sprach davon, dass schon das erste Kennenlernen von Vertrauen geprägt gewesen sei. Auf die Frage, was sie an Schonach reize, erklärten sie, „totale Landeier“ zu sein. Während er sich auf innere Medizin, zum Beispiel das Herz-Kreislauf-System und Intensivmedizin konzentrierte, war seine Frau, ebenfalls Medizinerin, Oberärztin am Universitätsklinikum in Freiburg und ist dort seit Oktober in der Palliativmedizin tätig. Die Anästhesistin könne sich irgendwann auch die Mitarbeit in der Praxis vorstellen, wie sie sagte. Beide arbeiten auch als Notärzte.

Angesiedelt sein soll die neue Praxis im alten Schulhaus, das derzeit umgebaut wird. Die Entscheidung fiel laut Siepe rasch, getroffen wegen der positiven Atmosphäre und der hohen emotionalen Verbindung des Hauses mit der Gemeinde. Gefallen habe ihm der medizinische Charakter mit Therapiepraxen im Obergeschoss und gleichzeitig das Schulleben unten. Stiepe stehe nicht nur im guten Austausch mit anderen Ärzten, sondern wolle nach dem für Januar 2025 geplanten Einzug auch Ausbildung anbieten. Mezger versicherte, bis dahin seine Praxis weiterzuführen. Er habe ein extrem gutes Gefühl, auch im Zusammenhang mit Jonas Schneider, der eventuell später in die Praxis ziehe und zu Siepe wie ein Zwilling passe. Jeder seiner Patienten bekomme seine Akten ausgehändigt.

Im Dachgeschoss des alten Schulhauses angesiedelt sein soll die interdisziplinäre Gemeinschaftspraxis der aus Schonach stammenden Schwestern Ramona Gutemann und Tina Helmle. Letztere ist Logopädin sowie Sprach-, Sprech-, Stimm- und Schlucktherapeutin, bildete sich zudem zu Themen wie Schluckstörungen bei Kopf-Hals-Tumoren oder Autismus bei Kindern weiter. Physiotherapeutin Gutemann bietet Physiotherapie, manuelle Lymphdrainage, Kiefer- oder osteopathische Therapie an. Ihr nächstes Projekt ist die Ausbildung zur Heilpraktikerin.

Im Sinne einer ganzheitlichen, interdisziplinären Behandlung möchten die Schwestern mit Mediziner Michael Siepe zusammenarbeiten. Gutemann wird im Herbst 2026 einziehen, Helmle voraussichtlich im Laufe des Jahres 2027.