Schonach/Triberg vor 1 Stunde

Das Rote Kreuz packt jetzt Vespertüten für die Blutspender

Der Bedarf an Blutkonserven ist auch in Zeiten der Corona-Pandemie nahezu unverändert hoch. Daher hat das Deutsche Rote Kreuz zum wiederholten Male in Schonach im Haus des Gastes zur Blutspende aufgerufen. Es lief dieses Mal etwas anders ab.