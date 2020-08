In Zeiten der Corona-Krise sind Ferienwohnungen und Ferienzimmer auf dem Dorf bei den Urlaubern beliebter als große Hotels. Das schreibt das Ferienland in einer Pressemitteilung. In Schönwald und Schonach haben es Kleinvermieter demnach besonders leicht: Ab sofort können sie im Rahmen des Projektes Dorfurlaub Schwarzwald bei den Tourist-Informationen einen Investitionszuschuss beantragen. Schönwald und Schonach sind zwei von 21 Orten im Schwarzwald, die sich die Verbesserung und Vernetzung dörflicher Strukturen auf die Fahnen geschrieben haben.

Das Projekt wurde von der touristischen Dachorganisation Schwarzwald Tourismus GmbH (STG) in Freiburg ins Leben gerufen. Unterstützt und gefördert wird der natürliche Dorfurlaub durch das für Tourismus zuständige Ministerium in Baden-Württemberg. Dörfer und Ortsteile in ländlichen Regionen sollen als attraktive Lebens- und Wirtschaftsräume für Einwohner erhalten werden und Gästen Urlaub in authentischer Umgebung ermöglichen.

Erste Phase mit 200.000 Euro

In der aktuellen Förderphase stellt das Ministerium 200.000 Euro aus dem Staatshaushalt zur Verfügung, den der Landtag von Baden-Württemberg beschlossen hat. Weitere 10.000 Euro steuert die STG bei. Minister Guido Wolf lobte Dorfurlaub Schwarzwald als ein „mustergültiges Projekt, das die Qualität des Tourismusangebots im ländlichen Raum steigere. Das Ergebnis sei ein Urlaubserlebnis, bei dem die Besucher viel mehr als Touristen sind – sie tauchen in die Dorfgemeinschaft ein und werden als Mitbewohner auf Zeit aufgenommen.“

Auch in Schönwald und Schonach können nun Kleinvermieter 2000 bis 5000 Euro Modernisierungszuschuss für Maßnahmen erhalten, die das Übernachtungsangebot attraktiver machen. Die Fördermittel stehen bis 31. Dezember 2021 zur Verfügung, müssen aber bis zum 30. September diesen Jahres beantragt werden. Kleinvermieter sollten sich deshalb umgehend mit Hans-Peter Weis (Schönwald) oder Steffi Laube (Schonach) in Verbindung setzen.

Auf Seiten der Schwarzwald Tourismus GmbH betreut Heide Glasstetter, Leiterin der Geschäftsstelle in Pforzheim, das schwarzwaldweite Projekt. Nach der Bewerbungs- und Vorbereitungsphase 2017/2018 geht es in der Umsetzungsphase 2019/2020 nun darum, Orte, Vermieter und regionale Erzeuger, Künstler und Anbieter zu beraten, zu vernetzen und Marketingmaßnahmen umzusetzen.

„Kuckucksuhrendörfer“ ist das Motto

In Schönwald und Schonach lautet das Projektthema „Die Kuckucksuhrendörfer“. Glasstetter: „Die dritte Phase des Projekts dient nun dazu, Kleinvermieter zu beraten und zu unterstützen, die in die Qualität des Unterkunftsangebots investieren wollen.“ Ziel sei es, zeitgemäße Übernachtungsmöglichkeiten zu schaffen, die in Architektur, Ausstattung und Einrichtung zur Region und zum Leitthema von Schönwald und Schonach passen.

Die Antragsunterlagen gibt es für Schonach bei Steffi Laube, Telefon 07722/9648114, http://s.laube@schonach.de, für Schönwald bei Hans-Peter Weis, Telefon 07722/860832, http://hans-peter.weis@schoenwald.de.