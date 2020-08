Schonach – Es summt und brummt in Schonachs Kurgarten – hier sind Bienen, Hummeln und Co. unterwegs und sammeln fleißig Nektar und Pollen ein. Das Konzept der Blühwiese geht offenbar auf. Nicht nur die Insekten profitieren davon, auch die Menschen genießen den Anblick der bunten Blütenpracht. Bürgermeister Jörg Frey läuft täglich an der Blühwiese vorbei. Er freue sich, wenn er sehe, dass Groß und Klein gerne mal stehen bleiben und sich das genauer anschauen. „Ich finde die Vielfalt wunderschön“, sagt der Bürgermeister.

Triberg Der Arbeiter hat keine Chance: Erst fängt eine Maschine Feuer, dann greifen die Flammen auf den Dachstuhl über Das könnte Sie auch interessieren

Die Wiese im Park wurde im Mai eingesät – als Teil einer Initiative des Naturparks Südschwarzwald. Dieser lancierte die Kampagne „Blühender Naturpark“ für mehr Artenvielfalt, und da war Schonach gerne dabei. Heraus kamen zwei zweijährige Blühflächen, auf denen zuletzt roter Klatschmohn, blauleuchtende Kornblumen und andere Wiesenblumen in ihrer schönsten Blüte standen. Das wiederum ist ganz im Sinne des Rotary-Clubs (RC) Furtwangen­-Triberg. Dessen Mitglieder hatten nämlich selbst ein solches Projekt geplant. Wolfgang Kohler vom Rotary-Club Furtwangen-Triberg war schon länger begeistert von einem ähnlichen Projekt des Rotary-Clubs Achern-Bühl in der ­Ortenau. Der Schonacher musste seine Clubfreunde nicht lange überzeugen, so etwas auch hier mit anzustoßen.

Doch dann kommt es anders

In Absprache mit der Rathausverwaltung war dann klar, dass sich die Rotarier sich aktiv an der Blumenwiese im Kurpark beteiligen. Gerne hätten sie bei den Vorbereitungen geholfen und die Blumensamen ausgesät. Ursprünglich war geplant, dass die Rotarier zusammen mit Kindern der Dom-Clemente-Schule Schonach die Fläche anlegen. „Das Ganze war als ­Hands-on-Projekt gedacht“, erzählt der amtierende Präsident Uwe Vollmer, „aber dann kam uns halt Corona dazwischen.“ Mitarbeiter des Bauhofs übernahmen die Arbeiten und der Rotary-Club finanzierte die Samen.

Schonach Wildblumen machen Schonachs Kurpark zu einem farbenfrohen Insektenparadies Das könnte Sie auch interessieren

Ziel ist es, Insekten und ­anderen Tieren natürlichen Lebensraum zu bieten. Schließlich sind die Zahlen in Bezug auf das Artensterben alarmierend. Deutschland verzeichnet in den vergangenen 220 Jahren circa 80 Prozent Vogelschwund und in den vergangenen 27 Jahren circa 70 Prozent Verlust der Biomasse von Insekten. Die Anlage der Blühwiese im Kurpark trägt ihren kleinen Beitrag vor Ort dazu bei, dem etwas entgegenzusetzen. Dass die Gemeinde plant, im Kurgarten auch noch ein ­Bienenvolk anzusiedeln, finden die Rotarier ganz prima – dient doch auch das der ­Biodiversität. Der neue ­RC-Präsident Uwe Vollmer hat in seinem Amtsjahr mit seinem Club das Thema ­Natur und Umwelt fest im Blick. Die Serviceorganisation setzt im Übrigen ­weltweit auf das Projekt „End Plastic Now“, und der RC Furtwangen-Triberg will ­zudem an der Initiative „Plants for Planet“ aktiv ­teilnehmen.