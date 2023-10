Privatpersonen, Unternehmen und auswärtige Vereine müssen ab 1. Januar 2024 tiefer in die Tasche greifen, wenn sie das Haus des Gastes in Schonach nutzen wollen. Das beschloss der Gemeinderat.

Zwar hatte die Gemeinde die Pacht- und Mietkosten für ihre Einrichtungen erst zum Januar 2022 angehoben, nun sollte aber auf Wunsch des Gemeinderats eine weitere Erhöhung folgen, vor allem für Privatpersonen, Unternehmen und auswärtige Vereine.

Die Saalmiete für das Haus des Gastes steigt demnach von 400 auf 500 Euro. Hierbei sind sieben Hausmeisterstunden inklusive, jede weitere Stunde berechnet die Gemeinde mit 40 Euro. Die Küchennutzung steigt von 250 auf 300 Euro, die kleine Küchennutzung von 50 auf 75 Euro. Das Foyer soll künftig 450 statt 350 Euro kosten, inklusive fünf Hausmeisterstunden. Hier kann dann auch ein kleiner Teil des Saals ausschließlich für ein Buffet genutzt werden. Die Miete des Konferenzraums steigt von 125 auf 200 Euro. Generiert der Veranstalter Umsätze, tritt das Pachtmodell in Kraft. Hiernach sollen eine Tagespauschale von 150 Euro plus eine Umsatzpacht von acht Prozent fällig werden. Bei einer Veranstaltung mit Eintritt werden nun statt 50 Cent pro verkaufter Karte fünf Prozent des regulären Kartenpreises verlangt.

Die Kautionen in Höhe von 1000 Euro für Fremdveranstalter sollen beibehalten werden, ebenso die Lagerhaltungskosten von fünf Prozent auf den Einkaufspreis für Schonacher Vereine. Bei allen anderen Pächtern steigen die Lagerhaltungskosten von 25 auf 30 Prozent des Einkaufspreises. Örtliche Vereine erhalten auf das Mietmodell 40 Prozent Nachlass. Die neuen Preise gelten ab Januar. Benita Hansmann vom Sport- und Kulturamt wies in der Gemeinderatssitzung darauf hin, dass es kaum ein Wochenende gebe, an dem das Haus des Gastes nicht genutzt werde. „Eventuell liegt das auch an den sehr günstigen Mieten und Pachten“, stellte sie in den Raum. Bürgermeister Jörg Frey betonte, dass sich für die Schonacher Vereine im Prinzip nichts ändern werde.

Herbert Rombach (CDU) stellte die eingepreisten Hausmeisterstunden in Frage. Und die Kosten für die zusätzlichen Stunden seien ihm zu niedrig. Frey schlug vor, den Beschluss dahingehend zu ändern. Nun werden nur fünf Stunden Hausmeister-Verfügbarkeit im Saal und vier im Foyer in den Mietkosten inkludiert sein. Weitere Stunden sollen statt 40 nun 45 Euro betragen. Der Gemeinderat stimmte dem Vorschlag einstimmig zu.