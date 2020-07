von Benita Hansmann

Das Team der Katholischen Öffentlichen Bücherei (KÖB) in Schonach war in der coronabedingten Schließungsphase nicht untätig. Mit vielen Neuerungen starten die Mitglieder in den Lesesommer.

Ein großes und vielseitiges Repertoire an Romanen, Thrillern, Zeitschriften, Spielen, Hörspielen, Bilderbüchern sowie Kinder- und Jugendbüchern steht den Nutzern im katholischen Pfarrzentrum neben der Pfarrkirche zur Verfügung.

„Wir haben wieder viele Bestseller angeschafft“, teilt das Team mit. „Wir freuen uns vor allem über Kinder und Jugendliche. Denn genau für diese Altersgruppe haben wir viele spannende Bücher, die kostenlos ausgeliehen werden können“, heißt es weiter.

Öffnungszeiten: Martina Hör, Andrea Hiestand, Nadja Schwer und Sonja Spinner laden alle Lesebegeisterten und die, die es noch werden wollen, immer mittwochs von 16 bis 19 Uhr in die KÖB Schonach ein. Unter Einhaltung der gültigen Abstand- und Hygieneregeln finden die Besucher die Neuheiten und Empfehlungen der Bücherei direkt am Eingang.

„Momentan können wir die Reihe ‚Sieben Schwestern‘ sehr ans Herz legen“, sagt Schwer. Die Familien-Saga von Lucinda Riley umfasst sieben Bände und handelt von sieben Schwestern mit einer mysteriösen Vergangenheit. Andrea Hiestand empfiehlt: „‘Erebos 2‘ von Ursula Poznanski ist zwar ein Jugendbuch, doch es begeistert durch alle Altersgruppen hindurch.“

Vor allem eine ganze Bandbreite an Jugendbüchern bietet die Bücherei in Schonach für die Leser an. | Bild: Benita Hansmann